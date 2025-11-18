De 19 detenidos, hay 3 por tentativa de homicidio... y revisan 18 excesos policiacos

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, afirmó que, de los 19 detenidos en la protesta de la denominada Generación Z, tres son investigados por el presunto delito de tentativa de homicidio y el resto, por ilícitos, como robo y lesiones.

En conferencia, la funcionaria local explicó que 18 de las personas detenidas fueron remitidas al Ministerio Público por diversos delitos y una más fue llevada a la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescentes.

El Dato: La bandera pirata usada en la marcha de la Generación Z es tomada del manga One Piece, de la tripulación de los Sombrero de Paja, comandada por Monkey D. Luffy.

Además de estos tres casos de tentativa de homicidio, la fiscala detalló que hay ocho casos más por lesiones, cinco por resistencia por parte de particulares y dos por robo. Agregó que siguen las acciones para identificar a más violentadores.

TE RECOMENDAMOS: Aún hay resistencia a educación sexual Llama Semujeres a salvaguardar los derechos de las menores de edad

“La institución continuará investigando con estricto apego a la ley, garantizando los derechos de todas las personas involucradas y fortaleciendo la coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos y procurar justicia.

“Esto implica ser exhaustivos en la identificación de otras personas involucradas en las agresiones, daños y demás delitos cometidos el pasado sábado”, dijo.

Un video de la manifestación en el Zócalo muestra cómo un grupo de sujetos embozados separa a un policía de la formación en grupo, le quita su escudo y comienza a golpearlo en el suelo, incluso un sujeto con un cortapernos, que usó para intentar separar las vallas frente a Palacio Nacional, golpea varias veces al uniformado con esta herramienta.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, mencionó que la agresión a los policías ocurrió luego de que un grupo de personas abrió unas vallas, por lo que los agentes, quienes estaban detrás de éstas, se posicionaron enfrente para proteger el recinto.

“Durante este tiempo el objetivo del Bloque Negro fue ir y golpear a los elementos de la policía de la Ciudad de México, quienes fueron víctimas de ataques, tales como golpes, al arrojarles piedras, coladeras, tubos, mazos, cadenas, entre otros objetos; también les arrojaron bombas molotov, cohetones y petardos en un intento por prenderles fuego como había ocurrido semanas antes”, mencionó.

Sobre las presuntas agresiones de policías en contra de manifestantes e integrantes de los medios de información, Vázquez Camacho indicó que, al momento, se han identificado 18 incidentes en los que se presume una violación al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales. La autoridad inició el mismo número de investigaciones administrativas por uso excesivo de la fuerza.

El funcionario capitalino aclaró que, de las 18 indagatorias, las cuales incluyen la agresión a reporteros y fotorreporteros, el personal involucrado será suspendido temporalmente hasta que finalicen las investigaciones.

“Todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados y se buscará que la información que se recabe o derive de los mismos pueda ser analizada para generar procesos de fortalecimiento institucional”, aseguró.

Esto, porque hay videos que muestran los actos violentos de los uniformados, como uno en el que un grupo de éstos golpea a un hombre en el suelo y algunos le patean la cabeza.

Dentro de las agresiones registradas hay ataques contra 84 policías y contra cuatro manifestantes, además de daños y robo a un local comercial y un vehículo.

Niega Brugada represión durante la movilización

› Por Fernanda Rangel

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, rechazó que haya existido una represión en la marcha de la autodenominada Generación Z el sábado, y afirmó que ésta fue orquestada por grupos que se oponen a la Cuarta Transformación, así como a un empresario, quien incitó a la violencia desde redes sociales.

En conferencia, la mandataria aclaró que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron sólo con equipo de protección para llevar a cabo labores de contención ante cualquier caso de violencia, la cual fue realizada por sujetos embozados.

2 horas resistieron los policías las agresiones de los sujetos embozados

11 policías aún permanecen hospitalizados tras las heridas sufridas en la protesta

“Los policías acudieron a la marcha con la consigna de contener cualquier situación de violencia, no de reprimir. No se utilizaron balas de goma, toletes, cañones de agua u otras herramientas que generalmente usa la policía en otros lugares y latitudes”, dijo.

Brugada Molina señaló a grupos opositores a Morena como los que están detrás de estas protestas presuntamente de la Generación Z.

Entre los políticos que llamaron a marchar están el expresidente Vicente Fox Quesada; Guadalupe Acosta Naranjo, quien pertenecía al hoy extinto PRD, y el exfuncionario de Felipe Calderón Hinojosa, Max Kaiser. También hubo influencers y jóvenes ligados al PAN.

Clara Brugada (der.), Bertha Alcalde y Pablo Vázquez, ayer, en conferencia. ı Foto: Cuartoscuro

Sin dar nombre, la Jefa de Gobierno, quien llamó al diálogo con la juventud y afirmó que hay respeto a la libre manifestación, aclaró que un reconocido empresario incitó a la violencia en redes sociales.

“Tenemos que recalcar que atrás de esta convocatoria estuvo un multimillonario que está molesto porque ahora tiene que pagar impuestos y, por cierto, dueño de una de las concesionarias de televisoras más importantes del país. Ha convocado a la violencia desde días anteriores; aquí hay unos tuits”, señaló.

PAN cuestiona silencio de Derechos Humanos

› Por Claudia Arellano

“Tiene apenas un par de semanas que fue nombrada por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), al frente de la Comisión de Derechos Humanos local (CDH), María Dolores González Sarabia, y no se ha visto una manifestación de solidaridad (a las víctimas) por la represión y violencia de la policía en la marcha de la Generación Z”, dijo Federico Döring, diputado federal y vocero del grupo parlamentario del PAN.

El legislador mencionó que “nadie se opuso a su nombramiento y eso la obliga a responder a todas las fuerzas políticas y no a estar al servicio del poder político, ni de Morena”.

El Dato: La semana pasada, el PAN pidió la renuncia de Rosario Piedra, titular de la CNDH, al considerar que ha incurrido en “omisión y silencio” ante los casos de desaparecidos.

Döring Casar explicó que no le debe su cargo a la mayoría artificial de Morena y aliados: “la Comisión ha guardado silencio cómplice, ya que después de ver las imágenes donde policías golpearon y violentaron brutalmente a ciudadanos el sábado en la plaza del Zócalo, ella no ha dicho nada”.

El panista comentó que Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni siquiera ha puesto un post para manifestarse por el dolor de los ciudadanos ante la represión política de la policía de Morena.

Héctor Saúl Téllez, diputado federal del PAN, manifestó que es lamentable la clase de Comisión de Derechos Humanos capitalina, donde hay golpes y represión a ciudadanos, donde hay personas que sostenían banderas y las pateaban en el piso, y González Sarabia no dice nada.

“Y cuando hay este tipo de silencio cómplice, traiciona su mandato, no ha cumplido ni un mes y estamos viendo que esos 60 votos de los legisladores están siendo defraudados”, agregó.

Los panistas exigieron a la CDH capitalina y a la CNDH hacer pública una postura y ponerse del lado de las víctimas no del Gobierno represor de Clara Brugada, al estilo Martí Batres.

En tanto, el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que: “el actual régimen busca, de todas las maneras posibles, descalificar las expresiones y manifestaciones de la sociedad”.

Y mencionó que el fin de semana, en más de 80 ciudades hubo manifestaciones de ciudadanas y ciudadanos inconformes con la violencia que hay en el país.

“Resulta que en la Ciudad de México se agredió a los manifestantes, se generó un clima de polarización y ahora se trata de descalificar lo que las y los mexicanos piensan”, señaló.

El priista reclamó que: “es increíble que un Gobierno que se dice de izquierda haga lo que estamos viendo, provocar enfrentamiento entre los mexicanos, buscar la forma de callar las voces, decir que no era justo que las y los mexicanos salieran a las calles a manifestar sus ideas”.

El legislador tricolor dijo que actualmente México vive una tragedia en materia de seguridad, en materia de finanzas públicas, en materia de soberanía alimentaria y energética y ahora vive una tragedia de libertades, “porque el Gobierno reprime, descalifica, polariza y ataca la voz de las y los mexicanos”.

La legisladora panista y vicecoordinadora de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, defendió la participación de la llamada Generación Z en la marcha que culminó con personas lesionadas y hospitalizadas.

“Los jóvenes salieron a la calle sin miedo… porque ya se cansaron de vivir con él. No marcharon por moda, marcharon porque México no puede seguir entre silencios, y entre vallas levantadas para callar. Los jóvenes son la generación más expuesta a la violencia… pero también la más dispuesta a cambiar la historia”, dijo.

Alito ofrece asistencia legal a detenidos en movimiento

› Por Ivan Ortiz

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, instruyó a la Secretaría Jurídica del partido político a que respalde legalmente a los jóvenes que fueron detenidos por la policía capitalina durante la movilización de la llamada Generación Z, ocurrida el sábado 15 de noviembre.

“He dado la instrucción para que todo el equipo de la Secretaría Jurídica del PRI nacional se ponga al servicio de las familias de los jóvenes estudiantes que están siendo detenidos por el narcogobierno de Morena”, aseguró el dirigente en su cuenta de red social X.

El senador aseveró que estos jóvenes contarán “con el respaldo total de nuestros expertos para sumar esfuerzos y acompañar legalmente este proceso, con el objetivo de lograr su liberación”.

Se le complica más a Alito: ahora 15 exgobernadores reclaman su salida ı Foto: larazondemexico

7 jóvenes manifestantes fueron trasladados al Reclusorio Norte este lunes

También tendrán el apoyo de todos los abogados de los legisladores de esta fracción parlamentaria en el Senado y en el Congreso de la Unión. “Todos ofrecerán asesoría legal gratuita”, indicó.

Para contar con este apoyo, las familias pueden comunicarse a los teléfonos (55) 5729 9600 y (55) 5541 9100 para ser atendidas o acudir directamente a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cerca del metro Buenavista.

Desde la mañana de este lunes, familiares de jóvenes detenidos durante la marcha estuvieron al pendiente de su estatus legal, en la coordinación territorial CUH-1, en la colonia San Simón Tolnahuac, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Fue hasta el mediodía que siete jóvenes fueron trasladados de este punto hacia el Reclusorio Norte, en medio de gritos y consignas como “No son criminales, son estudiantes”.

En el centro penitenciario se prevé que tengan una audiencia de control para determinar su situación jurídica. Las acusaciones son diferenciadas, algunos tienen señalamientos por robo o lesiones y otros por tentativa de homicidio. A partir de estos delitos se podría determinar su libertad o su vinculación a proceso.