Exhiben falta de cámaras en ÁO

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, señaló ante diputados que la administración pasada presumió la entrega de tres mil cámaras de seguridad y sólo funcionaban 400 que se adquirieron con el presupuesto participativo por los vecinos.

Durante la mesa de trabajo con los legisladores capitalinos, el funcionario expuso que los únicos equipos que sí operaban no eran manejados por la demarcación, sino que dependía de los colonos y de si éstos tenían Internet o no.

“Tenemos que adquirir nuevos equipos de videovigilancia. Nos encontramos con una lamentable realidad: al recibir nosotros la administración se nos informó que había tres mil cámaras en la alcaldía, no podíamos adentrar en Base Plata, porque no estaba conectada la misma, las únicas cámaras que funcionaban eran aquellas que fueron ejercidas con el presupuesto participativo por los vecinos, eran 400 cámaras”, dijo.

López Casarín explicó que el proveedor Radar APP, S.A.P.I. de C.V., recibió 80 por ciento del pago de contrato y no cumplió, por ello la administración pasada levantó una denuncia. Esto imposibilitó ejercer un presupuesto sobre el concepto, pues había un litigio.

“Se contrató a Telmex para revisar las tres mil cámaras, para ver si había cámara, si había indicio de que hubo tal y no llegó ni a 10 por ciento. Tenemos que invertir en adquirir estas tres mil cámaras”, dijo.