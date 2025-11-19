Rector de la UNAM pide esclarecer detenciones tras marcha de la Generación Z

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, llamó a esclarecer a fondo las detenciones realizadas durante la marcha de la Generación Z del pasado sábado, luego de que surgieran señalamientos de que el gobierno federal habría criminalizado la protesta.

“Es indispensable conocer quiénes fueron detenidos y cuáles son las imputaciones concretas”, enfatizó, al pedir que las autoridades transparenten el proceso y determinen si los jóvenes aprehendidos realmente participaron en los hechos de violencia.

Tras participar en un acto en el Senado de la República, Lomelí señaló que las investigaciones deben realizarse con rigor para deslindar responsabilidades.

“Si realmente ellos fueron los que cometieron esos hechos de violencia, o de no ser el caso, se tendrá que buscar a quienes realmente lo cometieron”, dijo, al subrayar que el debido proceso es clave en un contexto marcado por tensiones entre manifestantes y cuerpos policiales.

Sobre la actuación de la policía capitalina durante la movilización, el rector evitó emitir un juicio. Afirmó que no presenció el desarrollo completo de la protesta y que, para fijar postura, sería necesario revisar primero toda la información disponible. “Tendría que revisar con cuidado la información”, respondió al ser cuestionado.

Respecto a la movilización convocada para este jueves dentro de Ciudad Universitaria, Lomelí advirtió que la institución no tiene claridad sobre el origen del llamado difundido en redes sociales.

Explicó que los mensajes se refieren al plantel como “Universidad Autónoma de México”, un nombre que la UNAM no utiliza desde hace décadas. “No sabemos si son realmente colectivos de la universidad o si son otras personas que están convocando a reunirse en la UNAM”, alertó.

Además, señaló que la convocatoria es atípicamente amplia y no especifica si busca una concentración o una marcha, lo que incrementa la incertidumbre sobre la naturaleza del evento.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la continuidad de las actividades académicas tras los paros, suspensiones y amenazas de bomba en algunos planteles, el rector aseguró que la universidad ya retomó su ritmo habitual.

“La mayor parte de la universidad está trabajando con actividades presenciales, o sea que la estabilidad está ya recuperada”, afirmó.

MSL