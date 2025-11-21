Suena alerta sísmica en varias zonas de CDMX; Sismológico no registra temblor

En la zona sur de la capital

La alerta sísmica se activó en varias zonas de la Ciudad de México; sin embargo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que no se ha registrado ningún temblor que amerite alertamiento.

“El SSN no ha registrado ningún sismo relevante en México que amerite el alertamiento”, indicó en la red social X.

El SSN no ha registrado ningún sismo relevante en México que amerite el alertamiento. El SSN no opera ni es responsable de ninguna alerta sísmica. — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 21, 2025

Las zonas en las que hubo reportes del sonido de la alerta fueron las siguientes:

TE RECOMENDAMOS: Para emergencias médicas ERUM de la SSC recibe 25 nuevas ambulancias de Brugada para fortalecer atención médica

Coapa

Ciudad Universitaria

Alcaldía Coyoacán

Alcaldía Tlalpan

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no se han pronunciado sobre la activación de la alerta sísmica. No obstante, aplicaciones de alertamiento y gestión de riesgos, como SASSLA, afirmaron que fue una “FALSA ALERTA”.

“NO HAY SISMO. FALSA ALERTA. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) NO ha disparado su señal desde el simulacro nacional del 19 de septiembre de 2025″, se informó la red social X.

⚠️ Reportan activación del sonido oficial de Alerta Sísmica en algunas zonas de la Ciudad de México.



NO HAY SISMO. FALSA ALERTA. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (@SASMEX) NO ha disparado su señal desde el simulacro nacional del 19 de septiembre de 2025.



Hasta el momento,… — SASSLA (@SasslaMx) November 21, 2025

Activación de alerta sísmica en CDMX genera desconcierto

Los capitalinos que se encontraban en las zonas donde se activó la alerta sísmica comenzaron a realizar los protocolos de Protección Civil que se deben seguir en estos casos.

En Coyoacán y Tlalpan, los trabajadores salieron de sus centros de trabajo para resguardarse del posible sismo ante el alertamiento de los altavoces instalados en los postes de las calles.

🔴Ciudadanos reportaron que la alerta sísmica sonó en zonas como Coyoacán y Tlalpan, aunque el @SismologicoMX informó que no ha registrado ningún sismo relevante en México que amerite el alertamiento.



📹@XochilangoMX pic.twitter.com/EVKAqdWvIo — Azucena Uresti (@azucenau) November 21, 2025

Sin embargo, al intentar conocer la magnitud del sismo de hoy se generó desconcierto, pues el SSN no registro ningún movimiento telúrico de gran intensidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.