Cómo obtener la licencia permanente digital en tu celular en la CDMX

La Ciudad de México reforzó el esquema de modernización administrativa con la habilitación del trámite para obtener la Licencia Permanente Digital, un documento electrónico con validez oficial que puede gestionarse en línea a través del portal del Gobierno capitalino y la App CDMX.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) confirmó que la versión digital tiene la misma validez legal que una licencia física y puede utilizarse para conducir y acreditar identidad en procedimientos relacionados con movilidad.

El programa está dirigido principalmente a personas que ya cuentan con un antecedente reciente de licencia tipo A emitida en la capital.

Para este sector, el proceso es completamente digital y no requiere acudir a módulos, siempre y cuando sus datos biométricos estén actualizados en los registros gubernamentales.

Un trámite completamente digital y sin costo adicional

La autoridad informó que la licencia permanente digital puede tramitarse en línea mediante el sitio oficial licenciapermanente.cdmx.gob.mx, donde la persona usuaria ingresa con su cuenta Llave CDMX, verifica sus datos y realiza el pago correspondiente a la licencia permanente.

Una vez emitida, el documento queda disponible en la sección “Documentos Digitales” de la App CDMX. Además, la impresión del plástico —opcional y válida hasta diciembre de 2026— no tiene costo extra, ya que forma parte del mismo trámite.

Para agilizar el proceso, se recomienda a los usuarios realizarlo desde casa; sin embargo, quienes no cuenten con biométricos vigentes deberán acudir a un módulo de Semovi para actualizar su información antes de continuar.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la Licencia Permanente Digital?

De acuerdo con la normatividad vigente en CDMX, los requisitos varían según si la persona ya tuvo o no una licencia tipo A.

Si cuentas con antecedente reciente de licencia de CDMX:

Tener una licencia tipo A previa registrada en la base de datos de Semovi.

Contar con biométricos actualizados (fotografía, huellas y firma).

Acceder con una cuenta Llave CDMX.

Realizar el pago correspondiente a la licencia permanente.

Para quienes tramitan por primera vez:

Presentar y aprobar el examen teórico de conocimientos viales.

Entregar identificación oficial vigente.

Presentar comprobante de domicilio.

Registrarse en Llave CDMX y proceder con el pago.

Agendar una cita presencial para la toma de biométricos y entrega del plástico.

Validez y uso oficial del documento

La Secretaría de Movilidad aclaró que la licencia digital es totalmente válida para circular, puede mostrarse desde el celular durante revisiones viales y tiene la misma vigencia que una licencia permanente tradicional.

En caso de extravío del plástico, la versión digital sigue siendo suficiente para demostrar la autorización para conducir.

El gobierno capitalino recordó que la licencia tipo A permanente aplica únicamente para autos particulares; motociclistas deben tramitar la licencia tipo A1 o A2, según el caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL