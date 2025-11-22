Marchas hoy CDMX: ¿qué movilizaciones habrá este domingo 23 de noviembre de 2025?

Conoce las marchas y bloqueos viales para este domingo 23 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México.

Autoridades viales informaron que este domingo 23 de noviembre habrá marchas, eventos y obras en distintos puntos de la Ciudad de México que provocarán afectaciones a la circulación. Para planear tus traslados, en La Razón puedes consultar las alternativas viales recomendadas por el Centro de Orientación Vial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de sus cuentas oficiales, publica diariamente información sobre calles cerradas, accidentes, trabajos de mantenimiento y eventos programados.

Marchas y cierres viales para este 23 de noviembre en CDMX

Para este domingo, el Frente Nacional por las 40 Horas convocó una jornada de movilizaciones en 30 ciudades del país, incluida la Ciudad de México, para exigir al Congreso de la Unión la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

En el caso de la capital mexicana, se prevé que la marcha inicie a las 10:00 horas en inmediaciones de Palacio Nacional, frente al Zócalo de la Ciudad de México, desde donde avanzarán con dirección al Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma.

Se prevén afectaciones en:

Zócalo

Avenida 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Mañana es día de marchas, concentraciones y mitin #YoPorLas40Horas 🔥🔥 pic.twitter.com/SVtqOssq73 — Terror Restaurantes MX 🐦 #YoPorLas40Horas 🔻 (@TerrorRestMX) November 22, 2025

Por otro lado, debido al Paseo Dominical Muévete en Bici, el Centro de Orientación Vial advirtió cortes a la circulación de 08:00 a 14:00 horas en:

Calzada Guadalupe

Avenida Canal del Norte

Paseo de la Reforma

Avenida Patriotismo

Avenida División del Norte

Eje 7 Sur

Como alternativas viales, los automovilistas pueden optar por:

Avenida Insurgentes

Circuito Interior

Avenida Río San Joaquín

Anillo Periférico

Avenida Río Churubusco

Calzada de Tlalpan

Avenida Ing. Eduardo Molina

#PrecauciónVial | Mañana se llevará a cabo Paseo Dominical #MuéveteEnBici, considera cortes a la vialidad en Av. Paseo de la Reforma, Calz. de Guadalupe, Av. Juárez, Av. Canal del Norte, Av. Patriotismo, Eje 7 Sur y Av. División del Norte. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/Vyoev8p4HU — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 23, 2025

Adicionalmente, aunque se prevé que las afectaciones no persistan más allá de la madrugada, habrá cortes a la circulación en Circuito Interior, a la altura de Avenida Oceanía, por maniobras para recolocar una trabe en el viaducto elevado que conecta la estación Oceanía de la Línea B con la Línea 5 del Metro.

Por los trabajos, se realizarán cortes en carriles centrales del Circuito Interior, cerca de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que se recomiendan alternativas como:

Eje 3 Norte

Avenida 602

Anillo Periférico

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente

#TarjetaInformativa: El Metro recuerda a los automovilistas que llevará a cabo trabajos en vía de enlace de Oceanía de la Línea B a Línea 5. pic.twitter.com/a3gRhP8CSD — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 22, 2025

Recuerda que en las redes sociales oficiales del Centro de Orientación Vial puedes consultar en tiempo real las calles cerradas, y que la SSC actualiza diariamente su agenda de movilizaciones, concentraciones o eventos previstos en la Ciudad de México.

