Marchas hoy CDMX: ¿qué movilizaciones habrá este domingo 23 de noviembre de 2025?

Autoridades viales informaron que este domingo 23 de noviembre habrá marchas, eventos y obras en distintos puntos de la Ciudad de México que provocarán afectaciones a la circulación. Para planear tus traslados, en La Razón puedes consultar las alternativas viales recomendadas por el Centro de Orientación Vial.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de sus cuentas oficiales, publica diariamente información sobre calles cerradas, accidentes, trabajos de mantenimiento y eventos programados.
Marchas y cierres viales para este 23 de noviembre en CDMX
Para este domingo, el Frente Nacional por las 40 Horas convocó una jornada de movilizaciones en 30 ciudades del país, incluida la Ciudad de México, para exigir al Congreso de la Unión la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.
En el caso de la capital mexicana, se prevé que la marcha inicie a las 10:00 horas en inmediaciones de Palacio Nacional, frente al Zócalo de la Ciudad de México, desde donde avanzarán con dirección al Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma.
Se prevén afectaciones en:
- Zócalo
- Avenida 5 de Mayo
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida Juárez
- Paseo de la Reforma
Por otro lado, debido al Paseo Dominical Muévete en Bici, el Centro de Orientación Vial advirtió cortes a la circulación de 08:00 a 14:00 horas en:
- Calzada Guadalupe
- Avenida Canal del Norte
- Paseo de la Reforma
- Avenida Patriotismo
- Avenida División del Norte
- Eje 7 Sur
Como alternativas viales, los automovilistas pueden optar por:
- Avenida Insurgentes
- Circuito Interior
- Avenida Río San Joaquín
- Anillo Periférico
- Avenida Río Churubusco
- Calzada de Tlalpan
- Avenida Ing. Eduardo Molina
Adicionalmente, aunque se prevé que las afectaciones no persistan más allá de la madrugada, habrá cortes a la circulación en Circuito Interior, a la altura de Avenida Oceanía, por maniobras para recolocar una trabe en el viaducto elevado que conecta la estación Oceanía de la Línea B con la Línea 5 del Metro.
Por los trabajos, se realizarán cortes en carriles centrales del Circuito Interior, cerca de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que se recomiendan alternativas como:
- Eje 3 Norte
- Avenida 602
- Anillo Periférico
- Calzada Ignacio Zaragoza
- Eje 3 Oriente
Recuerda que en las redes sociales oficiales del Centro de Orientación Vial puedes consultar en tiempo real las calles cerradas, y que la SSC actualiza diariamente su agenda de movilizaciones, concentraciones o eventos previstos en la Ciudad de México.
