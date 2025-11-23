Estas son las alcaldías de CDMX en las que hará más frío este 24 de noviembre

En Frente Frío número 16 está provocando temperaturas bajas en varios estados del país, e incluso en algunos se prevé caída de nive y aguanieve, por lo que en la Ciudad de México también se registrará un clima frío este lunes.

Este 21 de noviembre se registró la entrada de la primera tormenta invernal del 2025, por lo que se registrarán temperaturas bajas, rachas de viento fuerte, lluvias fuertes a muy fuertes e incluso nevadas.

Durante la noche del 23 de noviembre se espera un ambiente templado en la CDMX, sin embargo, se prevé que durante la madrugada y la mañana del 24 de noviembre se registre un ambiente frío a muy frío en el sur.

Recoendaciones ante temperaturas bajas ı Foto: Especial

Alcaldías de CDMX en las que hará más frío este 24 de noviembre

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se activó alerta amarilla por bajas temperaturas en 6 alcaldías para este 24 de noviembre desde las 00:00 horas hasta las 08:00 horas.

Las seis alcaldías en las que se registrarán temperaturas de 4 a 6 grados centígrados son:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

Recomendaciones para climas fríos

Durante las bajas temperaturas se recomienda que las personas se abriguen de manera adecuada cubriéndose nariz y boca, así como ingerir abundante agua, además de frutas y verduras con vitamina A y C.

En caso de utilizar anafres para calenta habitaciones, se recomienda colocarlos en habitaciones ventiladas y apagarlos antes de dormir para evitar afectaciones y accidente producidos por monóxido de carbono.

Asimismo, se recomienta evitar cambios bruscos de temperatura y usar crema para mantener humectada la piel, así como acudir al médico en caso de sentir alguna molestia.

Recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias por frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Si eres una persona que utiliza transporte público para trasladarse por la CDMX debes tomar precauciones durante la temporada de frío, ya que al compartir espacios públicos se pueden contraer enfermedades respiratorias con más facilidad.

Para evitar contagios de enfermedades de vías resporatorias se recomienda evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias, y en caso de estornudar, se debe realizarlo en la parte interna del codo para evitar la propagación de gérmenes.

De igual manera se recomienda usar cubrebocas, y utilizar gel antibacterial en caso de no poder lavarse las manos constantemente, y en caso de estornudar, toser o tocar objetos públicos se recomienda hacer mayor énfasis en la limpieza de manos.