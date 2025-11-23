Primera tormenta invernal: Estos son los estados afectados con frentes fríos y nevadas este 23 de noviembre

La primera tormenta invernal que se registra este 2025 afectará a distintos estados con Frentes Fríos y nevadas, además de lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento fuerte.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que a partir del 21 de noviembre comenzarían a verse reflejadas las afectaciones por la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026.

La primera tormenta invernal es ocasionada por el Frente Frío número 16, el cual se aproxima al noreste del país con una circulación ciclónica en altura y una vaguada polar, además de corrientes en chorro polar y subtropical.

En cuanto al Frente Frío número 15, este se extendió sobre el noreste del país el pasado viernes, por lo que este domingo 23 de noviembre se desplaza hacia el sureste de Estados Unidos.

La primera #TormentaInvernal y el #FrenteFrío número 16 recorrerán sobre el noroeste y gradualmente el norte del país, generando un descenso de las #Temperaturas en dichas regiones. Consulta el #Pronóstico completo aquí⬇️ https://t.co/CKEnUOrh62 pic.twitter.com/6Ddn0hySme — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 23, 2025

Estados afectados por la primera tormenta invernal

De acuerdo con el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este domingo se espera que la primera tormenta invernal se desplace de manera gradual hacia el centro de Estados Unidos, por lo que dejará de afectar al país.

Sin embargo, el Frente Frío número 16 continúa en el país, y se estima que este recorra el norte de la República mexicana, y entrará en interacción con una vaguada polar.

Esta interacción ocasionará chubascos y rachas de vientos fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Coahuila, por lo que el ambiente fue muy grío e incluso gélido por la mañana de este domingo en las zonas altas de los estados mecionados anteriormente.

Pronóstico del clima 23 de noviembre ı Foto: SMN Conagua

En cuanto a lluvias, se esperan intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz en las regiones Los Tuxtlas y Olmeca, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

También se esperan lluvias aisladas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, en las regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental de Puebla, Estado de México y Tabasco, además de posible caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua.

Se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados con posibles heladas en zonas altas de Baja California, Sonora, Durango, San Luis Potosí (suroeste), Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias por frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

