Frente frío 16 provocará temperaturas de hasta -10°C y lluvias intensas en el norte del país

Frente frío 16 traerá temperaturas extremas y fuertes vientos en el norte del país, alertó el SMN.

Mientras la primera tormenta invernal se desplaza hacia el centro de Estados Unidos, México se prepara para los efectos del frente frío 16, que ocasionará un marcado descenso de temperaturas —de hasta -10 grados— además de lluvias fuertes, vientos intensos y posibles torbellinos en el norte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, el sistema frontal permanecerá activo sobre el norte del territorio y, al interactuar con una vaguada polar en el noroeste, generará condiciones meteorológicas severas. Entre los efectos más relevantes destacan rachas de viento fuertes a muy fuertes y riesgo de tornados en el norte de Coahuila. Para la madrugada, el norte de Sonora mantiene probabilidad de caída de nieve o aguanieve.

Autoridades llaman a extremar precauciones ante el descenso drástico de temperaturas. ı Foto: Cuartoscuro

El SMN detalló que entre el lunes 24 y martes 25 de noviembre, el frente adquirirá características de sistema estacionario sobre la Mesa del Norte. Esto afectará de manera directa a Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, donde se prevén vientos fuertes acompañados de lluvias y chubascos.

En paralelo, un canal de baja presión en el noreste y oriente del país, junto con el ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, generará lluvias dispersas en estados del occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán.

En los gráficos podrás consultar el #PronósticoDelTiempo para regiones del norte, occidente y sureste de #México, así como en #LaHuasteca, durante las siguientes horas ⬇️ pic.twitter.com/ccfHwQkBmI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 23, 2025

El panorama se intensificará el miércoles, cuando el frente avance hacia el noreste y se asocie con una vaguada prefrontal sobre el oriente del país. Esta combinación provocará un nuevo descenso en las temperaturas y precipitaciones muy fuertes a intensas en dichas regiones.

El SMN advirtió que se esperan vientos del norte de 60 a 80 km/h en Oaxaca, mientras que Tamaulipas, Veracruz y Tabasco registrarán rachas de 40 a 60 km/h.

En contraste, el frente frío 15 perderá fuerza al adquirir características cálidas en el sur de Estados Unidos, por lo que dejará de influir en territorio mexicano.

Las autoridades llamaron a la población a tomar precauciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales ante el pronóstico de bajas temperaturas.

