Marcado descenso de temperaturas

Llega a México primera tormenta invernal del año

Autoridades lanzaron alertas por la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026

Personas abrigadas caminando en calles de Toluca, durante bajas temperaturas registradas, en julio.
Personas abrigadas caminando en calles de Toluca, durante bajas temperaturas registradas, en julio. Foto: Cuartoscuro
Claudia Arellano

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se emitió una alerta por la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026 que ocasionará condiciones meteorológicas adversas principalmente en el noroeste de México.

El fenómeno está asociado al Frente Frío número 16, "que se combinará con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, amplificando sus efectos sobre varias regiones del país", dijo el SMN.

El fenómeno está asociado al Frente Frío número 16, “que se combinará con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, amplificando sus efectos sobre varias regiones del país”, dijo el SMN.

  • El Tip: La Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé 48 frentes fríos, los cuales iniciaron en septiembre de este año y se extenderá hasta mayo de 2026.

El SMN indicó que esta tormenta invernal provocará un marcado descenso de temperaturas, ráfagas de viento muy fuertes, lluvias intensas y la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas del noroeste.

Dieron a conocer que se prevén temperaturas de hasta -10 a menos cinco grados Celsius, con heladas, en sierras de Chihuahua y Durango, y de menos cinco a cero grados con heladas en zonas altas de Baja California y Sonora, así como condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras del norte de Baja California y del noroeste de Sonora.

  • 7 tormentas prevé Conagua en temporada 2024-25

Al desplazarse sobre el noroeste y el norte de México, la tormenta podría extender su impacto para el domingo 23 de noviembre, con temperaturas mínimas de –10 °C o menos en sus zonas serranas, según alerta el SMN.

También aseguran que habrá temperaturas mínimas de menos cinco a cero grados con heladas al amanecer en zonas altas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de cero a cingo grados zonas altas de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Veracruz.

Debido al panorama, las autoridades hacen un llamado a la población para que adopte medidas de prevención.

