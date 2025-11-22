Llega a México primera tormenta invernal del año

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se emitió una alerta por la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026 que ocasionará condiciones meteorológicas adversas principalmente en el noroeste de México.
Las autoridades lanzaron alertas por la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026, la cual se espera que ingrese a territorio mexicano a partir de este 21 de noviembre.
El fenómeno está asociado al Frente Frío número 16, “que se combinará con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, amplificando sus efectos sobre varias regiones del país”, dijo el SMN.
- El Tip: La Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé 48 frentes fríos, los cuales iniciaron en septiembre de este año y se extenderá hasta mayo de 2026.
El SMN indicó que esta tormenta invernal provocará un marcado descenso de temperaturas, ráfagas de viento muy fuertes, lluvias intensas y la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas del noroeste.
Dieron a conocer que se prevén temperaturas de hasta -10 a menos cinco grados Celsius, con heladas, en sierras de Chihuahua y Durango, y de menos cinco a cero grados con heladas en zonas altas de Baja California y Sonora, así como condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras del norte de Baja California y del noroeste de Sonora.
- 7 tormentas prevé Conagua en temporada 2024-25
Al desplazarse sobre el noroeste y el norte de México, la tormenta podría extender su impacto para el domingo 23 de noviembre, con temperaturas mínimas de –10 °C o menos en sus zonas serranas, según alerta el SMN.
También aseguran que habrá temperaturas mínimas de menos cinco a cero grados con heladas al amanecer en zonas altas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de cero a cingo grados zonas altas de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Veracruz.
Debido al panorama, las autoridades hacen un llamado a la población para que adopte medidas de prevención.