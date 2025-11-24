Prepara Morena sus denuncias contra Rojo de la Vega y Tabe

El vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo Emilio García González, anunció que los próximos días serán presentadas las denuncias pertinentes por el presunto uso de recursos públicos para la generación de violencia en la marcha de la autodenominada Generación Z, el 15 de noviembre.

Durante la conferencia La Chilanguera, el funcionario capitalino señaló a los alcaldes como supuestos responsables de las agresiones ocurridas en el Zócalo. La protesta fue impulsada por políticos de PAN, PRI y el extinto PRD, así como por empresarios y otros personajes que se oponen a la Cuarta Transformación.

El Dato: La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió la semana pasada a la Fiscalía investigar e identificar a los violentadores.

“Vamos a proceder formalmente en una denuncia, tanto en la Fiscalía como en la Contraloría, en contra de los alcaldes y quien resulte responsable por dar instrucciones para participar en estos actos violentos (del 15 de noviembre).

“En todas estas denuncias que hemos hecho, de estos personajes que estuvieron involucrados, quienes tienen el foco de este problema no son ni siquiera quienes operaron materialmente esto, sino ¿quién dio la instrucción? Va a ser la pregunta que va a conducir los trabajos de esta comisión; ¿quiénes fueron los autores intelectuales de los actos violentos?”, cuestionó.

3 de las personas detenidas son señaladas por tentativa de homicidio

El pasado 19 de noviembre, un juez vinculó a proceso a 13 de los 18 detenidos durante la manifestación, de los cuales tres enfrentan cargos por presunta tentativa de homicidio.

De acuerdo con las autoridades, el conflicto dejó un saldo de 100 policías y aproximadamente 20 civiles lesionados.

Ayer, en la conferencia, la bancada de Morena también anunció que esta semana quedará instalada una comisión especial para investigar los actos de violencia en la marcha autodenominada de la Generación Z y la presunta injerencia de Rojo de la Vega Piccolo y Tabe Echartea.

“Esta comisión arrancará los trabajos de investigación, obviamente coordinados por las autoridades competentes, haciéndonos llegar toda la información necesaria para preparar un informe que será presentado en el Pleno del Congreso”, mencionó la coordinadora del grupo parlamentario, Xóchitl Bravo Espinosa.

La morenista además responsabilizó al Partido Acción Nacional de la violencia hecha por el llamado bloque negro, y aclaró que la comisión no representa una persecución política en contra de la alcaldesa del Partido Revolucionario Institucional y del edil del partido blanquiazul.

“No vamos con esta comisión a intentar –como dicen ellos– buscar venganzas políticas, no, el que nada debe nada teme. Tarde o temprano todo sale a la luz”, dijo.

Esto, porque en la sesión ordinaria del 19 de noviembre, García González presentó un punto de acuerdo sobre el tema, el cual fue aprobado y turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el panista Andrés Atayde Rubiolo, para que instale la comisión.

La propuesta contempla distintos temas, entre ellos, que Rojo de la Vega Piccolo y Tabe Echartea soliciten licencia a su cargo, para ser investigados por su presunta intervención en la protesta. Si Atayde Rubiolo no hace lo conducente, Morena enviará un proyecto que será sometido ante el Pleno.