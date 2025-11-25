Hoy No Circula miércoles 26 de noviembre 2025: qué autos y placas descansan en CDMX y Edomex

Revisa cómo aplica el Hoy No Circula este miércoles 26 de noviembre de 2025.

El programa Hoy No Circula aplica este miércoles 26 de noviembre de 2025 para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 con holograma 1 y 2 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Para prevenir contingencias ambientales, tampoco pueden circular vehículos con placas foráneas, es decir, registrados en cualquier otra entidad federativa que no forme parte de la Megalópolis: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Las restricciones vehiculares aplican de lunes a sábado, de 05:00 a las 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

¿Qué autos sí circulan este 26 de noviembre?

Vehículos con holograma 0 —cero— y 00 —doble cero—

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por trabajadores o personal del sector salud

Las excepciones son válidas siempre y cuando los vehículos cuenten con el tarjetón autorizado; sin embargo, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente para descansar a más vehículos.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy no Circula también aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con hologramas 0 y 00 están exentos de las restricciones:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Es importante que los conductores se mantengan informados sobre los días y vehículos que deben permanecer fuera de circulación, ya que el incumplimiento del Hoy No Circula puede derivar en multas.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, las multas por no respetar los lineamientos del programa ascienden a las 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el pasado 1 de febrero, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, lo que se traduce en multas de hasta 2 mil 262 pesos el Estado de México; además, los vehículos podrán ser retenidos.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece que las multas para quienes no respeten las disposiciones del Hoy No Circula van desde los 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 pesos.

