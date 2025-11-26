Camión de refrescos pierde el control y derrapa en la ‘Bajada del Diablo’ en Álvaro Obregón | VIDEO

Camión de la empresa Jarritos derrapó en la calle Paso Florentino, conocida como "Bajada del Diablo", en la alcaldía Álvaro Obregón.

Un aparatoso percance vial en el que se vio involucrado un camión repartidor de refrescos provocó afectaciones en una vivienda de la colonia La Mexicana, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió este miércoles 26 de noviembre cuando, tras una ligera lluvia, la unidad derrapó sobre el pavimento mojado mientras circulaba por la calle Paso Florentino, esquina con Paso Viejo.

Aunque la calle Paso Florentino se extiende por aproximadamente 450 metros, ese tramo es conocido como la "Esquina de Diablo", o la "Bajada del Diablo" por ser una pronunciada pendiente donde se han registrado múltiples incidentes viales.

Así perdió el control el camión en la “Bajada del Diablo”

Videos difundidos en redes sociales dan cuenta del momento en el que el conductor pierde el control del camión repartidor de la empresa Jarritos, que desciende a gran velocidad por la calle y se estrella contra unas escaleras y una barandilla de metal.

Por la fuerza del impacto, la parte trasera de la unidad vira hacia la izquierda e impacta la fachada de una vivienda, mientras la mercancía queda esparcida y comienza a rodar cuesta abajo.

Al momento del choque, parte de una pared de la vivienda se derrumbó. En ese punto se encontraba una ventana, que habría caído sobre habitantes del domicilio junto con los escombros. Al exterior, también resultaron dañadas estructuras metálicas y un poste.

Atienden a cuatro personas por incidente en La Mexicana

Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, informó que por el incidente fueron atendidas cuatro personas, dos de ellas adultos mayores de 85 y 78 años, así como un hombre de 25 años que resultó policontundido .

Al lugar arribaron policías adscritos a la demarcación, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, que evaluaron posibles daños estructurales en la vivienda afectada.

“También se realizaron acciones de mitigación por el aceite derramado por la unidad“, informó el alcalde en la red social X.

