Concejo de la alcaldía Coyoacán aprueba proyecto de presupuesto para 2026.

El Concejo de la alcaldía Coyoacán aprobó prácticamente por unanimidad el proyecto de presupuesto para 2026 el cual prioriza proyectos en materia de obra, servicios urbanos y seguridad.

En sesión extraordinaria, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar dijo: “Presentamos este proyecto con la certeza de que el presupuesto para 2026 comprende las acciones más importantes y que incluyen acciones permanentes, no sólo con miras a la Copa Mundial de Fútbol, sino acciones permanentes para vecinas y vecinos de Coyoacán".

El proyecto comprende un monto total de tres mil 855.2 millones de pesos. El incremento presupuestal que se proyectó y que es equivalente a un 10% (es decir, 355 mdp), se destinaría a duplicar el estado de fuerza policial en materia de seguridad; reencarpetado y balizamiento de vialidades en la demarcación; adquisición de vehículos y equipo para tareas de servicios urbanos y también para podas.

La directora general de Administración y Finanzas, Maricarmen Hernández, dio detalles del presupuesto y añadió que este documento “representa la expresión concreta de las prioridades como administración, de nuestra visión del desarrollo y del compromiso que asumimos con la transparencia y el bienestar de nuestra comunidad”.

Y añadió: “El presupuesto que hoy sometemos a consideración ha sido elaborado bajo tres principios fundamentales: responsabilidad fiscal, eficiencia en el gasto y orientación al impacto social”.

Las y los concejales avalaron prácticamente por unanimidad, con 15 votos a favor, este proyecto y destacaron el trabajo hecho en los últimos 4 años de la administración de Gutiérrez Aguilar.

El concejal Diego Arteaga, dijo: “hemos tenido un buen trabajo en inversión, se ve en la imagen urbana; yo al recorrer las calles, la gente me lo comenta, que en otros trienios no había habido esa inversión. Reconozco que se ha hecho una buena inversión en mantenimiento”.

La concejal Carolina Galicia expresó: “Hemos visto cómo, de primera mano, cómo los recursos públicos pueden transformar realidades cuando se aplican bien (…)” y citó como ejemplo los recorridos a los que han acompañado al alcalde en escuelas de educación básica a las que se les ha brindado mantenimiento y rehabilitación.

El concejal Israel Landgrave apuntó: “Veo una administración ordenada, eficaz y eficiente. Quiero decir que del 2021 a la fecha he visto cambios sustanciales en la infraestructura de la alcaldía, deportivos, balizamiento en calles, escuelas, programas de seguridad, con resultados palpables, veo una buena administración, por ello seguiremos apoyando a favor de este techo presupuestal”.

El concejal Juan Carlos Vázquez indicó que desde 2021, esta alcaldía se ha distinguido por su transparencia, por el ejercicio presupuestal de cada año. “Es importante comentar que esta alcaldía, y lo dice el Gobierno de la CDMX, no tiene subejercicio. Es de reconocer lo que este concejo viene haciendo, la transparencia y acción asertiva que se maneja en cada sesión. Este presupuesto es muy asertivo y en beneficio de los habitantes de la alcaldía”.

JVR