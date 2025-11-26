Elementos de Blindar BJ360 se capacitan en primeros auxilios para salvar vidas.

Para la administración del alcalde Luis Mendoza, generar mejores condiciones en materia de protección civil es una prioridad, por ello, en colaboración con Risk Prevention, se llevó a cabo una jornada en la que elementos de Blindar BJ360°, Protección Civil y personal administrativo de la alcaldía Benito Juárez recibieron capacitación en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Sólo con las Manos y Desobstrucción de Vía Aérea por Objeto Extraño (OVACE).

A través de este ejercicio, realizado en el Gimnasio Olímpico “Juan de la Barrera”, la alcaldía Benito Juárez sienta un precedente importante, al capacitar en 24 horas a más de 380 elementos en aspectos tanto teóricos como prácticos, con los cuales, los policías pertenecientes a Blindar BJ360° tendrán mejores herramientas para responder ante cualquier eventualidad que ocurra en las calles de la demarcación.

“Es muy importante para nosotros tener todas estas capacitaciones, porque muchas veces los policías son los primeros al llegar a cualquier situación de emergencia, debemos de asegurar que la estrategia de Blindar BJ360° esté completamente cubierta en temas de seguridad y de protección civil en beneficio de la población. En la Ciudad de México, no hay ninguna otra alcaldía que esté capacitando a los elementos de seguridad, somos la primera alcaldía que siempre está abonando y está invirtiendo tanto tiempo como recursos para los policías, la idea es que tengan los mejores conocimientos disponibles, para nosotros lo primordial es el orden y la seguridad dentro de la alcaldía Benito Juárez”, afirmó Pamela Milián, JUD Técnica de Protección Civil.

TE RECOMENDAMOS: De cara al Mundial 2026 Concejo de la alcaldía Coyoacán aprueba proyecto de presupuesto para 2026

Este curso, permite formar trabajadores comprometidos con el servicio público, gracias a lo cual, Benito Juárez se mantiene, entre otras cosas, como la alcaldía más segura de la Ciudad de México, ya que aquí, quienes desempeñan las labores de protección y seguridad de la ciudadanía no son vistos sólo como una fuerza de seguridad, sino como profesionales que diariamente salen a las calles a dar lo mejor de ellos, generando confianza y empatía entre los benitojuarenses.

“Ustedes están en las grandes ligas, son los número uno en la ciudad y vamos por el número uno a nivel nacional. La capacitación que están tomando el día de hoy es muy en serio y la tienen que hacer suya todos los días. La invitación es para ser los mejores del mundo, el que quiera subirse a la patrulla conmigo, bienvenido”, destacó Israel Velázquez, director de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.

Una vez que cada grupo concluyó su capacitación, los participantes recibieron un manual para reforzar las prácticas de las que fueron parte, así como un reconocimiento con valor curricular, que les permitirá crecer profesionalmente y distinguirse como parte de la mejor estrategia de seguridad de la ciudad.

Para el alcalde Luis Mendoza tener más y mejores policías y elementos de Protección Civil significa seguir construyendo una alcaldía Benito Juárez ordenada, segura y a la vanguardia para generar bienestar en los miembros de nuestra comunidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR