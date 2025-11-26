Mando apuñala a mujer policía tras discusión en Sam’s Club de la alcaldía Álvaro Obregón

Mando apuñala a mujer policía tras discusión en Sam’s Club de Jardines del Pedregal.

Una mujer policía de la Ciudad de México fue acuchillada por uno de sus mandos en una tienda Sam’s Club, ubicada en la avenida San Jerónimo, de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el incidente ocurrió después de que ambos protagonizaran una discusión que subió de tono.

¿Cómo ocurrió el ataque a la mujer policía en Sam’s Club de la alcaldía Álvaro Obregón?

“La uniformada de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se encontraba en su servicio de vigilancia en el establecimiento, cuando tuvo una discusión con otro policía, quien la agredió físicamente con una navaja”, informó la SSC - CDMX en un comunicado.

La mujer, que se encontraba en servicio activo, resultó con una herida en el cuello, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Mando intenta cometer suicidio

En tanto, el agresor se intentó suicidar en calles aledañas provocándose lesiones en las muñecas y el cuello. También fue llevado al nosocomio bajo custodia policial.

“El probable responsable que fue localizado en calles aledañas y se provocó lesiones en las muñecas y el cuello, fue llevado a otro nosocomio para su atención médica definitiva, bajo custodia policial”, señaló la institución.

Inician investigación sobre el caso

Ante esta situación, personal de la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa (DSEC) de la PBI y de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC iniciaron una investigación. Además, se aseguró que habrá colaboración con agentes ministeriales para deslindar responsabilidades.

La SSC - CDMX concluyó afirmando que brindará apoyo y acompañamiento legal y psicológico a la policía y sus familiares mientras duren las investigaciones, a través de la Unidad Especializada de Género.

La víctima y el agresor ya fueron identificados por las autoridades:

Elizabeth “N”, agente de la Policía capitalina.

Óscar “N”, policía primero y jefe de turno de la víctima.

JVR