Arranca venta de 1.8 millones de nochebuenas en Xochimilco; Brugada asegura colocación total y apoyo directo a productores

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, arrancó oficialmente la temporada de venta de flor de nochebuena 2025 en la zona chinampera de Xochimilco, donde anunció que su administración garantizará la comercialización total de las 1.8 millones de plantas producidas este año y reforzará el apoyo económico y ambiental para los agricultores del Suelo de Conservación.

Durante el evento, aseguró que “los productores no están solos” y se comprometió a incrementar la producción de esta flor para 2026, con el respaldo del programa Altépetl Bienestar, que brinda asesoría técnica y nuevas estrategias de venta directa sin intermediarios.

Arrancamos oficialmente la venta de Nochebuenas en Xochimilco, acompañando a las y los 216 productores que este año lograron una cifra histórica: 1 millón 800 mil plantas cultivadas en más de 30 hectáreas de nuestra zona de conservación.



La nochebuena, orgullo originario de… pic.twitter.com/dhSYz80dtH — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 27, 2025

La mandataria capitalina afirmó que se defenderá la Zona de Conservación para evitar cambios que pongan en riesgo los ecosistemas de Xochimilco, incluidos canales, chinampas y humedales.

TE RECOMENDAMOS: Ataque mortal en Hipódromo Hombre fue asesinado a tiros en la Colonia Hipódromo de la CDMX

“Queremos que Xochimilco florezca, que tenga agua, que tenga verde… Vamos a apoyar para que continúe la producción”, dijo.

También llamó a los habitantes del Valle de México a comprar nochebuena local, identificable con un sello rojo con flor blanca que certifica su producción en Xochimilco y Tláhuac.

La secretaria de Medio Ambiente (SEDEMA), Julia Álvarez Icaza, informó que este año el gobierno invirtió 5.4 millones de pesos para fortalecer la producción de nochebuena.

Explicó que, al igual que ocurrió con las 6.1 millones de flores de cempasúchil vendidas en octubre, la administración capitalina implementó una estrategia para colocar todas las plantas sin intermediarios ni “coyotes”.

Parte de las compras directas las hará la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), habrá puntos de venta en el Zócalo, Bosque de Chapultepec, Reforma y mercados de flores, además de rutas agro-turísticas para visitas y compras en invernaderos de San Luis Tlaxialtemalco.

Además destacó que la Ciudad de México es tercer lugar nacional en producción de nochebuena, con 216 productores distribuidos en más de 30 hectáreas y que está es la flor más vendida en el mundo después de las orquídeas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL