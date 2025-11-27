Fernando Mercado supervisa la reparación de luminarias en la Magdalena Contreras.

En la Magdalena Contreras, las noches comienzan a cambiar. Con recorridos constantes por colonias como San Francisco, El Toro, Pueblo Nuevo Alto y San Nicolás Totolapan, entre otras, el gobierno encabezado por el alcalde Fernando Mercado avanza en uno de los programas más visibles —y más sentidos por la comunidad—: “Iluminando Contreras”.

Durante el primer año de la administración, se han rehabilitado más de 3,700 luminarias, permitiendo que calles, andadores y parques vuelvan a ser espacios seguros para las familias contrerenses. Cada supervisión se realiza a pie, lámpara por lámpara, detectando fallas en tiempo real y reparándolas en el momento.

“Nuestro compromiso es que toda la alcaldía quede iluminada; vamos a seguir hasta que el último foco esté reparado”, afirmó el alcalde durante un recorrido nocturno. Además de dar atención a las solitudes realizadas por los ciudadanos a través del CESAC.

La Directora de Conservación de Espacios Públicos explicó que estos operativos se realizan dos o tres veces por semana, lo que permite una atención inmediata. En andadores como Xitle, Galeana y Fernando Leal, estas acciones ya benefician a más de 600 personas que transitan diariamente por la zona.

Para el alcalde, el objetivo es claro: “Calles más alumbradas son calles más seguras para ti y para tu familia”. Con este programa, la transformación se siente en cada colonia: más luz, más seguridad y espacios públicos que vuelven a pertenecer a la gente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR