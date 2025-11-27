Con el programa ‘Iluminando Contreras’

Fernando Mercado supervisa la reparación de luminarias en la Magdalena Contreras

El alcalde de la Magdalena Contreras, Fernando Mercado, informó que se han rehabilitado más de 3,700 luminarias

Fernando Mercado supervisa la reparación de luminarias en la Magdalena Contreras.
Fernando Mercado supervisa la reparación de luminarias en la Magdalena Contreras. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

En la Magdalena Contreras, las noches comienzan a cambiar. Con recorridos constantes por colonias como San Francisco, El Toro, Pueblo Nuevo Alto y San Nicolás Totolapan, entre otras, el gobierno encabezado por el alcalde Fernando Mercado avanza en uno de los programas más visibles —y más sentidos por la comunidad—: “Iluminando Contreras”.

Durante el primer año de la administración, se han rehabilitado más de 3,700 luminarias, permitiendo que calles, andadores y parques vuelvan a ser espacios seguros para las familias contrerenses. Cada supervisión se realiza a pie, lámpara por lámpara, detectando fallas en tiempo real y reparándolas en el momento.

“Nuestro compromiso es que toda la alcaldía quede iluminada; vamos a seguir hasta que el último foco esté reparado”, afirmó el alcalde durante un recorrido nocturno. Además de dar atención a las solitudes realizadas por los ciudadanos a través del CESAC.

La Directora de Conservación de Espacios Públicos explicó que estos operativos se realizan dos o tres veces por semana, lo que permite una atención inmediata. En andadores como Xitle, Galeana y Fernando Leal, estas acciones ya benefician a más de 600 personas que transitan diariamente por la zona.

Para el alcalde, el objetivo es claro: “Calles más alumbradas son calles más seguras para ti y para tu familia”. Con este programa, la transformación se siente en cada colonia: más luz, más seguridad y espacios públicos que vuelven a pertenecer a la gente.

JVR

