Llevan Paquete Económico 2026 al Congreso capitalino

Juan Pablo Botton (abajo izq.), titular de la SAF, ayer en la entrega del PE 2026.

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón, entregó el Paquete Económico 2026 de la Ciudad de México al Congreso Capitalino al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Para el ejercicio fiscal 2026, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México contempla un monto total de 313 mil 385 millones de pesos, frente a los 291 mil 526 millones de pesos aprobados para el año 2025; esto implica un aumento de 7.5 por ciento en los Ingresos, sin introducir nuevos impuestos.

313 mmdp contempla el Paquete Económico para el 2026

De Botton destacó que de este aumento en el presupuesto a las alcaldías, alrededor 21 mil 859 millones de pesos, cerca de mil 800 millones serán destinados a la rehabilitación de vialidades secundarias y reparación de infraestructura hidráulica.

Agregó la asignación proyectada de 23 mil 501 millones de pesos a subsidios y programas sociales, e inversión pública de 57 mil 910.8 millones de pesos.

Juan Pablo de Botton refirió que la asignación a movilidad, 43 mil 749 millones de pesos, es significativa: para el Sistema de Transporte Colectivo Metro serán encausados 25 mil millones de pesos, aumento de 8.7 por ciento, con prospección a modernizar la Línea 3 del Metro.

Por su parte, Jesús Sesma Suárez calificó la recepción del Paquete Económico 2026 como “la hoja de ruta que va a orientar el ejercicio de la política pública durante el próximo año. En este instrumento que hoy se entrega se establece cuánto se va a proyectar, cuánto se habrá de recaudar”.