CDMX registra MALA calidad del aire hoy 30 de noviembre: ¿habrá Contingencia Ambiental?

Revisa el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este domingo 30 de noviembre, la calidad del aire es MALA en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud de la población .

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO la concentración de contaminantes.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 30 de noviembre

Según el último reporte, este domingo 30 de noviembre, se registra MALA calidad del aire en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda a la población en general reducir las actividades físicas al aire libre.

A las 15:00 horas, nueve estaciones de monitoreo activas en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Al mismo tiempo, una estación registra calidad del aire ACEPTABLE:

Iztapalapa (UIZ)

En tanto, seis estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

¿Cómo está la calidad del aire este 30 de noviembre en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 30 de noviembre, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Al mismo tiempo, cuatro estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Ecatepec (SAG)

Por otra parte, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México a las 15:00 horas del 30 de noviembre. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 30 de noviembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de ozono (O3), partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

