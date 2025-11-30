Concierto GRATIS en el Monumento a la Revolución HOY: Estos son los artistas y horarios

Este domingo habrá un concierto gratis el Monumento a la Revolución, y en esta ocasión el espectáculo se dará con la finalidad de conmemorar el Día Mundial Del Sida.

Este 30 de noviembre se presentarán diversos artistas, y Aids Healthcare Foundation (AHF México) organizó este concierto gratuito con la finalidad de romper los estigmas que existen en torno al VIH, así como prevenir y actuar contra esta enfermedad,

AHF México es parte de la organización global sin fines de lucro que brinda atención médica a personas con VIH, además de realizar pruebas rápidas de VIH y otorgando condones, con la finalidad de ayudar a las personas a conocer su estatus del VIH o alguna otra Infección de Transmisión Sexual (ITS).

Concerto por el Día Mundial del Sida ı Foto: IG: @ahf_mexico

Artistas y horarios del concierto gratis en el Monumento a la Revolución

De acuerdo con AHS México, este concierto gratuito funciona “como una plataforma para visibilizar la importancia de la prevención y derribar los estigmas. Además, para recordarle a sociedad y gobiernos que el sida no ha terminado y que es necesario actuar.”

Este concierto gratuito será este domingo 30 de noviembre, y comenzará a partir de las 17:00 horas en el en el Monumento a la Revolución, y contará con la participación de los siguientes artistas:

Fey

Christian Chávez

Rocío Banquells

Manoella Torres

Elenco de La Más Draga 7

Zemmoa

León Leiden

Lalo Capetillo

Viviann Baeza

Ferjo

Andrés Zuno

El DJ Set de Davehood

Enrique Montaño

Mariana Lodoza

Este evento será conducido por Taiga Brava, Jorge Aranda, Johnny Carmona, Jorge Losa, Oscar Madrazo, Jorge Caballero y Yeya de la Paz, por lo que este 30 de noviembre el Monumento a la Revolución contará con la presencia de muchos artistas.

Además del concierto gratuito en el que se presentarán artistas pop que buscan contribuir con este mensaje, AHF contará con pruebas rápidas de VIH durante el evento, y también estarán dando preservativos gratuitos.

Concierto por el Día Mundial del Sida ı Foto: IG: @ahf_mexico

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Sida?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante el 2025 los servicios para la prevención del VIH “se han visto gravemente afectados”, pues los servicios comunitarios que fungen como apoyo para las comunidades marginadas son relegados.

Mientras que el aumento de leyes punitivas que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, la identidad de género y el uso de drogas está amplificando la crisis, haciendo que los servicios de VIH sean inaccesibles. ONU



Debido a esto, apuntan que la prevención y el tratamiento del VIH no debería caer únicamente en los recursos nacionales, pues es necesario dar un enfoque distinto para poder amagar los riesgos de esta enfermedad ante la brecha financiera que existe.

El Día Mundial del Sida funciona como un día para sensibilizar a la población en general sobre los daños que causa esta enfermedad y romper estigmas, así como una celebración de los logros alcanzados con los servicios que existen para tratar el VIH, así como conmemorar a aquellas personas que han fallecido a causa de esta enfermedad.