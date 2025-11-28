Día Mundial del Sida: ¿Cuándo y por qué se conmemora?

Te decimos cuándo y por qué se conmemora el Día Mundial del Sida.

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, conocido por sus siglas SIDA, o simplemente sida, es una enfermedad que cobra cientos de miles de vidas cada año, además de que aún pesa un fuerte estigma sobre las personas que se han contagiado de ella.

Esta enfermedad, ocasionada por infección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), se caracteriza por debilitar el sistema inmune de la persona portadora, lo cual agrava las infecciones y padecimientos que padezca.

El moño rojo es uno de los símbolos de la acción contra el sida. ı Foto: Flickr

Es una enfermedad que no tiene cura y que se contagia, en la mayoría de los casos, por vía sexual, lo cual la relaciona con un fuerte estigma en la sociedad.

Para combatir estos prejuicios, así como la falta de información que hay acerca de la enfermedad, es que se conmemora cada año el Día Mundial del Sida. Te decimos qué día y por qué se escogió esa fecha.

¿Cuándo y por qué se conmemora el Día Mundial del Sida?

El Día Mundial del Sida es una jornada que va más allá de la prevención y la remembranza de la existencia de un padecimiento que ha cobrado millones de vidas desde su primera aparición en los años 80.

En el #DíaMundialSida, hacemos un llamado para abogar por la prestación de servicios de prevención combinada 🏥 y tratamiento temprano del VIH, con la participación de las comunidades 🧑🏿‍🤝‍🧑🏿y con equidad. Infórmate y corre la voz 🔊. #IgualdadYa



➡️ https://t.co/B2kNf8nQkK pic.twitter.com/DgRNGKCTlu — OPS/OMS (@opsoms) December 1, 2022

Esta conmemoración es una jornada de sensibilización para combatir los estereotipos dañinos contra quienes padecen esta enfermedad. También, para llamar la atención sobre la urgencia de seguir destinando fondos a la prevención, combate e investigación de esta enfermedad.

Por todo ello, se conmemora el Día Mundial del Sida todos los años el 1 de diciembre.

La fecha fue proclamada el 27 de octubre de 1988 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras una iniciativa de los integrantes del Programa Mundial sobre el Sida de la OMS.

Organización Mundial de la Salud. ı Foto: Flickr @fotosinteresantes

Escogieron el 1 de diciembre porque, de acuerdo con algunos historiadores, un día como éste pero de 1981 se registró oficialmente el primer caso de sida en Estados Unidos, aunque la fecha se ha debatido, pues se tiene registro de que el primer contagio se dio a conocer, en realidad, el 5 de junio de ese mismo año.

Como sea, este día marca una jornada para concientizar sobre el VIH/Sida y enfatizar la necesidad de seguir combatiendo la alta tasa de contagios de este virus. Incluso, algunos prefieren, en lugar de Día Mundial del Sida, llamarlo Día de Acción contra el Sida.

