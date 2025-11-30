IECM mantiene certificación ISO Electoral y sigue como único organismo del país con este estándar

La auditoría destacó once fortalezas en los procesos del organismo capitalino.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) refrendó su certificación internacional ISO/TS 54001:2019, también conocida como ISO Electoral, para el periodo 2026-2029, con lo que continúa como el único organismo del país en contar con este reconocimiento avalado por la OEA.

La recertificación se obtuvo tras una auditoría realizada por la firma Nemt Register, autorizada por el Organismo Internacional de Acreditación Electoral (IEAB).

El proceso revisó el cumplimiento de requisitos legales y normativos, así como la operación del Sistema de Gestión de Calidad Electoral (SGCE), en el marco de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.

Durante la presentación de resultados, el auditor líder Enrique San Vicente destacó la identificación de once fortalezas institucionales, entre ellas las licitaciones abiertas, el monitoreo público de los proyectos de Presupuesto Participativo y el desarrollo del Sistema Electrónico por Internet (SEI).

Según explicó, la revisión incluyó seis procesos clave como logística electoral, sufragio, educación cívica, escrutinio y resolución de disputas, además de áreas transversales como tecnologías de información, recursos humanos y adquisiciones.

La consejera presidenta Patricia Avendaño Durán afirmó que los resultados reflejan el trabajo cotidiano del personal del Instituto.

“Lo más valioso es que la ciudadanía sepa que este Instituto ofrece valor… el valor de la paz social y democracia”, dijo.

Ante consejerías, personal de oficinas centrales y sedes distritales, Avendaño llamó a “cerrar filas” y fortalecer la labor institucional rumbo a los próximos retos.

La ISO Electoral, recordó el Instituto, es un estándar internacional que impulsa la transparencia, la eficacia y la calidad en los procesos electorales para garantizar servicios más confiables, justos y libres.

