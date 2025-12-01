En un mes, obligada división de residuos

En un mes la Ciudad de México arrancará su nuevo sistema obligatorio de separación de residuos, con el que todos los hogares deberán clasificar su basura en tres categorías: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables.

Desde Xochimilco, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, puso en marcha el programa Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar, y destacó la necesidad de impulsar la transformación de desechos para su utilización, con el objetivo de hacer de la capital una más sustentable.

12 Mil 454 toneladas de residuos sólidos urbanos se generan a diario en la capital

37.6 Por ciento de desechos proviene de Iztapalapa, GAM y Cuauhtémoc

“Un residuo se puede utilizar y la basura (...) significa un desecho que ya no se puede utilizar, entonces queremos utilizar residuos, queremos transformarlos y que todo lo que en casa desechemos tenga valor éste es el gran objetivo”, dijo.

El objetivo del plan, que iniciará el 1 de enero, es que la ciudadanía adopte un nuevo modelo de separación de residuos.

El plan estipula que los desechos orgánicos, como cáscaras de fruta y verdura, restos de comida, huesos y hojas, serán recolectados martes, jueves y sábado, de preferencia en botes verdes.

Operadores de camiones de limpia señalaron a La Razón que “lo mejor es que nos den la basura orgánica en bote sin bolsa; luego pueden enjuagarlo”, para evitar problemas en el proceso.

Los inorgánicos reciclables (PET, vidrio, metales, papel, cartón, tetrapak, textiles) y los inorgánicos no reciclables, como pañuelos usados, cubrebocas, papel sanitario y pañales serán recogidos lunes, miércoles, viernes y domingo, siempre separados y en botes distintos: grises para reciclables y naranjas para no reciclables.

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, afirmó que este cambio representa “un nuevo sentido común” que llegó para quedarse en cada hogar, oficina y espacio público, y marcó el arranque de una nueva etapa en la gestión de residuos.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, 56 por ciento de los desechos generados en la capital es orgánico, 22 por ciento inorgánico reciclable y 22 por ciento, no reciclable.

Álvarez Icaza reiteró que la meta de este proyecto es aprovechar al menos 50 por ciento de las ocho mil 500 toneladas de residuos orgánicos que se reciben al día para convertirlas en composta.

“Espero que nos encontremos en unos años y que digamos, por supuesto: ¡lo logramos! No sólo llegamos a 50 por ciento de separación de los residuos de la ciudad, sino que se instaló una nueva conciencia ambiental”, expresó.