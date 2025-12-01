Verificación vehicular CDMX diciembre 2025: qué autos deben verificar según engomado y placa

Un verificentro en la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México publicó el pasado 26 de junio el calendario oficial para la verificación vehicular correspondiente al segundo semestre de 2025.

Este trámite se realiza dos veces al año y es obligatorio para controlar las emisiones contaminantes de los vehículos matriculados en la capital, conforme al color del engomado y al último dígito de las placas.

A partir de la verificación vehicular se asigna un holograma que determina las restricciones a la circulación del vehículo como parte del programa Hoy No Circula. El engomado depende del último dígito de la placa.

¿Qué autos deben verificar en diciembre de 2025?

Durante diciembre, deberán acudir a los verificentros vehículos con:

Engomado azul, último dígito de placa 9 o 0

Para evitar multas por verificación extemporánea, la última semana para realizar el trámite es del 25 al 31 de diciembre.

Sin embargo, es posible ampliar el período de verificación hasta el 15 de enero de 2026 sólo en algunos casos:

Haber obtenido un rechazo en la prueba de verificación en los últimos 7 días naturales de su periodo

Si portal de consulta de adeudos no refleja el pago de sanciones cívicas o infracciones de tránsito durante los últimos siete días naturales del periodo

Casos de robo, siniestro o reparación mayor del vehículo

El calendario de verificación está vigente hasta el 31 de diciembre. Previamente, tuvieron que verificar los siguientes automotores:

Octubre y Noviembre: engomado verde, placas con terminación 1 o 2

Calendario de verificación vehicular para el segundo semestre de 2025 en la Ciudad de México. ı Foto: Sedema

Requisitos para la verificación vehicular en CDMX

Para realizar la verificación vehicular es necesario haber agendado una cita en línea a través del portal Llave CDMX. Ahí deberás registrar la matrícula del vehículo, elegir una fecha, hora y centro de verificación, además de completar un formulario y confirmar la información.

Los dueños de vehículos deberán acudir al verificentro seleccionado al menos 15 minutos antes de la cita y presentar los siguientes documentos:​

Identificación oficial

Tarjeta de circulación vigente

Comprobante de última verificación o comprobante de pago de la multa por no haber verificado a tiempo

Factura del vehículo, si es nuevo

Para poder realizar la verificación es necesario que el vehículo no tenga adeudos de tenencia, infracciones o sanciones ambientales; además, antes de llevar tu unidad revisa que se encuentre en buenas condiciones mecánicas para evitar contratiempos.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en CDMX?

El precio de la verificación equivale a 5.625 UMA (Unidad de Medida y Actualización) vigente, más IVA. Desde el pasado 1 de febrero, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, lo que se traduce en una sanción económica de alrededor de 636 pesos.

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo en CDMX?

Si por algún motivo no pudiste cumplir con la verificación vehicular cuando correspondía, deberás pagar una multa por verificación extemporánea, que este 2025 asciende a 2 mil 262 pesos en la Ciudad de México.

