Campesinos bloquean la Cámara de Diputados HOY: así avanza la manifestación

La llegada de cientos de productores agrícolas a la Cámara de Diputados provocó cierres viales, presencia policial y una fuerte movilización en la zona de San Lázaro.

Los manifestantes, provenientes principalmente de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, advirtieron que permanecerán en el área hasta mañana, cuando se prevé que el Pleno discuta la Ley de Aguas.

Durante su avance hacia el Centro de la Ciudad de México, la caravana de tractores cruzó la avenida 602 en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que la policía permitiera su paso como parte de una protesta nacional por seguridad y precios de garantía. En total, alrededor de 100 tractores integran el contingente.

TE RECOMENDAMOS: Toma precauciones Estas son las marchas y bloqueos en CDMX HOY 3 de diciembre 2025

Avanzan los campesinos al Centro de la CDMX.



La Policía dejó pasar a los tractores como parte de la protesta nacional por temas de seguridad y de precios de garantía. Así cruzan la avenida 602 en la alcaldía Gustavo A. Madero.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/GmiySdRJ5Q — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 3, 2025

Bloqueos frente al Palacio Legislativo

A su arribo a San Lázaro, agentes de tránsito cerraron calles aledañas debido al mitin que realizarán los campesinos para manifestarse en contra del dictamen de la Ley General de Aguas. El grupo bloqueó la calle Emiliano Zapata, una de las principales vialidades que rodean el Palacio Legislativo.

En total, se estima que cerca de 400 personas participan en los cierres. Los productores señalaron que su objetivo es entregar un pliego petitorio a los diputados federales antes de que avance la aprobación del dictamen en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, cuya reunión estaba convocada para las 09:30 horas.

▶️#VIDEO | Campesinos procedentes de Veracruz, llegan a la Cámara de Diputados, aseguran que podrían permanecer en esta área hasta el día de mañana, cuando se discuta en el Pleno La Ley de Aguas. Hoy la discusión se prevé en Comisiones.



📹: Claudia Arellano / @LaRazon_mx pic.twitter.com/XoTcQ3Dx1H — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 3, 2025

Alternativas viales

Debido a los cierres, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, recomendó utilizar rutas alternas como:

Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

Calzada Ignacio Zaragoza

Eduardo Molina

Mientras tanto, dentro de la Cámara de Diputados estaba por iniciar la sesión de la comisión encargada de discutir tanto la Ley de Aguas Nacionales, mientras afuera continuaban las protestas con tractores y pancartas.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Emiliano Zapata entre Congreso de la Unión y Eduardo Molina, por manifestantes. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/o0AOeDpYgG — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 3, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT