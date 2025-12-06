Sheinbaum en el Zócalo: Calles y estaciones de Metro y Metrobús cerrados HOY 6 de diciembre por el evento

Estos son los cierres en avenidas, Metro y Metrobús por evento de Sheinbaum en el Zócalo HOY 6 de diciembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de los siete años del inicio de la Cuarta Transformación, ante la presencia de más de 15 mil asistentes, según estimaciones de autoridades.

Por lo anterior, antes del evento, que comenzará a las 11:00 horas, se prevén abundantes movilizaciones a lo largo y ancho de la zona Centro de la Ciudad de México, por parte de contingentes que, desde diferentes puntos, buscan llegar al Zócalo para escuchar el mensaje de la mandataria.

Fotografía de archivo de un evento en el Centro de la CDMX encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cuartoscuro

Así, autoridades capitalinas han urgido a tomar precauciones, pues, advierten, habrá calles cerradas y estaciones de transporte público sin funcionar, debido a la presencia de los simpatizantes de la Cuarta Transformación en lo que se ha llamado la “Marcha del Tigre”.

Calles cerradas por la “Marcha del Tigre” HOY 6 de diciembre

El Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que, como parte de la jornada de la “Marcha del Tigre”, se prevén cinco movilizaciones diferentes que parten desde distintos puntos de la zona Centro de la capital con destino al Zócalo, las cuales detallamos en ESTA NOTA.

Por la presencia de estas marchas, se prevé que se cierre la circulación sobre importantes calles y avenidas del Centro de la CDMX como:

Av. 5 de mayo

Av. Francisco I. Madero

Av. Independencia

Av. 16 de septiembre

Av. de la República

Av. Paseo de la Reforma

Estaciones del Metro CDMX cerradas HOY 6 de diciembre

Asimismo, autoridades capitalinas informaron que el Metro de la Ciudad de México cerrará algunas estaciones ubicadas en la zona Centro de la capital mexicana, por motivos de seguridad, por lo que urgieron a los usuarios del sistema de transporte ubicar rutas alternas.

Las estaciones cerradas son:

Zócalo/Tenochtitlán, Línea 2

Pino Suárez, Línea 1 y Línea 2

Allende, Línea 2

#AvisoMetro: Al momento se cierra la estación Pino Suárez de las Líneas 1 y 2. Recuerda que también permanecen cerradas las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende de la Línea 2.



Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas las estaciones: Bellas Artes… — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 6, 2025

Por lo anterior, para llegar a la zona Centro de la CDMX se recomiendan las estaciones:

Bellas Artes, Línea 2 y Línea 8

San Juan de Letrán, Línea 8

Estaciones de Metrobús cerradas HOY 6 de diciembre

De la misma forma, se anunciaron cierres en el Metrobús de la Ciudad de México, del cual tres líneas atraviesan el Centro de la capital. Los tramos cerrados son:

Tramo Mina - Balderas de la Línea 3

Tramo Buenavista - Moctezuma de la Línea 4

Tramo Buenavista - San Lázaro de la Línea 4

Tramo Glorieta Cuitláhuac - Amajac de la Línea 7

⚠AVISO L4 Ruta Sur



1⃣Toma en cuenta, por eventos temporales.

Servicio de Alameda Oriente/ San lázaro ↔️Teatro Blanquita.

Sin servicio Buenavista ↔️ Bellas Artes.

(Actualización 08:17 h). Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU

#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) December 6, 2025

