‘Marcha del Tigre’: ¿Qué movilizaciones hay en CDMX HOY 6 de diciembre en apoyo a la 4T?

Simpatizantes de la Cuarta Transformación (4T) encabezan una jornada de marchas este sábado en la zona Centro de la Ciudad de México, bajo el nombre de “Marcha del Tigre”, con lo cual buscan expresar su apoyo al movimiento ante las recientes protestas en contra.
Además, a las 11:00 horas, se llevará a cabo un evento en el Zócalo capitalino, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dará un mensaje a sus simpatizantes y a la nación en general.
De esta forma, se prevé que, durante la mañana, se movilicen diversos contingentes para llegar al Zócalo, compuestos por una afluencia de más de 10 mil personas, según autoridades. Además, se estiman cierres y afectaciones viales en la zona Centro de la capital mexicana.
De acuerdo con el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), se prevén diversas movilizaciones en la capital mexicana con motivo de la “Marcha del Tigre”, la mayoría con destino al Zócalo para escuchar el mensaje de Sheinbaum.
Jóvenes en Defensa de la 4T
- Ruta: Desde Palacio de Bellas Artes hasta el Zócalo capitalino
- Hora: 07:00 horas
- Afluencia esperada: mil personas
Jóvenes por la paz
- Ruta: Desde la Torre del Caballito hasta el Zócalo capitalino
- Hora: 08:00 horas
- Afluencia esperada: 500 personas
Marcha del Instituto Nacional de Formación Política de Morena
- Ruta: Desde el Parque Santos Degollado hasta el Zócalo capitalino
- Hora: 08:00 horas
- Afluencia esperada: 200 personas
Marcha de simpatizantes de Morena
- Ruta: Desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo
- Hora: 09:00 horas
- Afluencia esperada: 10 mil personas
Marcha de organizaciones campesinas y populares
- Ruta: Del Monumento a la Revolución y desde el Hospital Nacional Homeopático hasta el Zócalo capitalino
- Hora: 08:00 y 09:00 horas respectivamente
- Afluencia esperada: 4 mil personas
Por lo anterior, en total, se espera la afluencia de más de 15 mil personas en la zona Centro de la CDMX, sin embargo, la afluencia es una estimación y se prevé que se sumen más simpatizantes en camiones o contingentes aislados.
Será a las 11:00 horas cuando inicie el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo, destino de todos los contingentes.
