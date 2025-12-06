‘Marcha del Tigre’: ¿Qué movilizaciones hay en CDMX HOY 6 de diciembre en apoyo a la 4T?

Estas son las movilizaciones previstas para HOY 6 de diciembre por la Marcha del Tigre.

Simpatizantes de la Cuarta Transformación (4T) encabezan una jornada de marchas este sábado en la zona Centro de la Ciudad de México, bajo el nombre de “Marcha del Tigre”, con lo cual buscan expresar su apoyo al movimiento ante las recientes protestas en contra.

Además, a las 11:00 horas, se llevará a cabo un evento en el Zócalo capitalino, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dará un mensaje a sus simpatizantes y a la nación en general.

Fotografía de archivo de un evento en el Centro de la CDMX encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cuartoscuro

De esta forma, se prevé que, durante la mañana, se movilicen diversos contingentes para llegar al Zócalo, compuestos por una afluencia de más de 10 mil personas, según autoridades. Además, se estiman cierres y afectaciones viales en la zona Centro de la capital mexicana.

Estas son las movilizaciones de HOY 6 de diciembre por “Marcha del Tigre”

De acuerdo con el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), se prevén diversas movilizaciones en la capital mexicana con motivo de la “Marcha del Tigre”, la mayoría con destino al Zócalo para escuchar el mensaje de Sheinbaum.

Jóvenes en Defensa de la 4T

Ruta: Desde Palacio de Bellas Artes hasta el Zócalo capitalino

Hora: 07:00 horas

Afluencia esperada: mil personas

Jóvenes por la paz

Ruta: Desde la Torre del Caballito hasta el Zócalo capitalino

Hora: 08:00 horas

Afluencia esperada: 500 personas

Marcha del Instituto Nacional de Formación Política de Morena

Ruta: Desde el Parque Santos Degollado hasta el Zócalo capitalino

Hora: 08:00 horas

Afluencia esperada: 200 personas

Marcha de simpatizantes de Morena

Ruta: Desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo

Hora: 09:00 horas

Afluencia esperada: 10 mil personas

Marcha de organizaciones campesinas y populares

Ruta: Del Monumento a la Revolución y desde el Hospital Nacional Homeopático hasta el Zócalo capitalino

Hora: 08:00 y 09:00 horas respectivamente

Afluencia esperada: 4 mil personas

Por lo anterior, en total, se espera la afluencia de más de 15 mil personas en la zona Centro de la CDMX, sin embargo, la afluencia es una estimación y se prevé que se sumen más simpatizantes en camiones o contingentes aislados.

Será a las 11:00 horas cuando inicie el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo, destino de todos los contingentes.

