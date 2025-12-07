SSC-CDMX asegura más de 700 dosis de drogas y detiene a tres en Cuauhtémoc e Iztacalco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron la detención de tres personas luego de cumplimentar tres órdenes de órdenes de cateo en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco.
Además, durante el operativo en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se realizó el aseguramiento de 798 dosis de posible droga. En el cateo apoyaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Defensa y la Guardia Nacional (GN).
El primer cateo se llevó sobre Viaducto Río de la Piedad, en la colonia Asturias, en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde se aseguraron 10 dosis de aparente marihuana, además de un equipo telefónico.
Mientras que, en la misma alcaldía pero en la colonia Doctores, elementos aseguraron 88 dosis de posible cocaína, 100 dosis de aparente marihuana, además de 100 gramos de la misma hierba a granel. En el operativo se detuvo a una mujer de 39 años.
Por su parte, en la alcaldía Iztacalco, en la calle Playa Tenacatitla, se aseguraron al menos 200 dosis de posible metanfetamina, 200 de probable cocaína, 200 bolsas con hierba de color verde y un celular. Además en el inmueble fueron detenidos un hombre de 38 años de edad y una mujer de 36 años.
De acuerdo con el comunicado de la SSC, el operativo se originó tras una investigación deriva de denuncias ciudadanas sobre la venta y distribución de droga en la zona norte de la Ciudad de México.
Los imputados fueron presentados ante el Ministerio Público con el fin de definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes al caso.
