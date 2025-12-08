Avanza iniciativa sobre violencia familiar; especialistas advierten riesgos

Este día comienza la discusión en comisiones del Congreso de la Ciudad de México de la iniciativa de crear el delito de violencia familiar entre pareja, presentada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Contrario a lo que busca la reforma, advierten especialistas y activistas, de aprobarse podría causar un alza de violencia familiar y vicaria. Ya que no evita que las personas que cometan violencia contra su pareja pierdan automáticamente la custodia de los hijos que tenga con ella, como lo dicta actualmente la ley.

Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, a quienes fueron turnadas el paquete de iniciativa sobre género de Clara Brugada, aprobaron esta mañana decretarse en sesión permanente.

Esto significa que la dictaminación sobre el delito de violencia entre pareja podría darse entre este día y el cierre de sesiones, previsto este 12 de diciembre.

Protesta contra violencia vicaria. Foto|Cuartoscuro

La semana pasada, la Red Nacional de Refugios, organización de la sociedad civil dedicada a la protección de las mujeres víctimas de violencia, alertaron a este diario el riesgo de aprobarse la propuesta, indicó su directora, Wendy Figuera Morales.

“Que la violencia familiar no implique automáticamente la pérdida o suspensión de la patria potestad, como lo marca el Código Penal, representa un retroceso y un riesgo súper grave para la seguridad de los niños y niñas” sostuvo la especialista.

En la práctica, explicó Figueroa, la medida permitiría que los agresores mantengan la patria potestad, visitas o custodias de las infancias, aun cuando han ejercido violencia física, psicológica, económica o sexual contra la madre.

“Además abre la puerta a litigios manipulados. El agresor puede buscar que el caso sea clasificado como violencia contra la pareja, para evitar medidas de restricción y así conservar derechos parentales. Incluso genera condiciones para usar las visitas o custodias como mecanismos de violencia vicaria, contradiciendo el propio Código Penal”, agregó la psicóloga feminista.

La violencia vicaria es un delito donde la violencia se ejerce sobre menores, con el fin de causar un daño a su madre.

Más que un “conflicto de pareja”, se trata de un método de tortura a una mujer, que va desde la manipulación emocional, hablándoles mal a los hijos de su madre, hasta impedir el contacto con ellos.

Protesta en la ciudad en contra de la violencia familiar, en noviembre de 2021. ı Foto: larazondemexico

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT