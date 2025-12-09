La época navideña es una temporada llena de festividades, buenos deseos, tiempo en familia y cosas llenas de alegría y buenos momentos, sin embargo, hay algunas recomendaciones que se pueden seguir para evitar accidentes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) emitió una serie de recomendaciones que puedes tomar durante las festividades navideñas para disfrutar las celebraciones de manera tranquila y segura.

Las recomendaciones incluyen compras y pagos, uso de vehículo, celular y objetos personales, en casa, convivencia y prevención, cajeros automáticos e incluso en la calle y zonas comerciales.

Rituales de navidad ı Foto: Especial

Recomendaciones de Seguridad para la Ciudadanía en temporada navideña

En cuanto a compras, se recomienta elegir pagos con tarjeras o métodos digitales, mantener siempre tu tarjeta a la vista cuando de estén realizando un cobro, resguardr tus datos personales, y conservar los comprobantes de compra.

Asimimo, la SSC CDMX recomienda desconfiar de las ofertas que parezcan demasiado atractivas o de vendedores improvisados, pues posiblemente estos podrían tratarse de estafas.

Recomendaciones para prevenir accidentes en Navidad ı Foto: SSC CDMX

En la calle o zonas comerciales debes evitar llevar grandes cantidades de efectivo en horarios concurridos, así como mantener tus pertenencias visibles y sujetarlas bien, además de cambiar tu ruta en caso de detectar que alguien te sigue o actúa de forma inusual.

En los cajeros automáticos es recomendable utilizas los cajeros que se encuentran dentro de las plazas o establecimientos, cubrir el teclado cuanto estás igresando tu NIP, y no aceptar la ayuda de alguien que no conozcas.

Recomendaciones para prevenir accidentes en Navidad ı Foto: SSC CDMX

Para el uso de vehículos durante las festividades navideñas se recomienda no dejar bolsas de regalo ni objetos de valor visibles, así como estacionarlos en lugares iluminados y con vigilancia.

Asimismo, recomiendan revisar los alrededores con atención antes de ingresar a cualquier vehículo, además se recomienda evitar el uso de celular cuando se camina en zonas transitadas, y llevar la mochila o bolso asegurado y, de ser posible, al frente.

Recomendaciones para prevenir accidentes en Navidad ı Foto: SSC CDMX

Cuando estés en casa puedes reportar situaciones de riesgo o inusuales al 911, organizarte con tus vecinos para fortalecer la seguridad, y mantenerte en comunicación con tu familia cuando salgas y regreses de casa.

En cuanto a la prevención y convivencias, no debes abrir a los desconocidos, verificar que las entregas que te van a realizar sí provengan de las empresas oficiales y evitar publicar en redes sociales si tu casa se va a quedar sola.

Recomendaciones para prevenir accidentes en Navidad ı Foto: SSC CDMX

