Restos óseos hallados en el Mirador de Topilejo podrían corresponder a dos personas

Peritos marcan la localización de restos humanos en la zona del Mirador de Topilejo, en el Ajusco, el 28 de mayo de 2025.

Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, indicó que los más de 20 restos óseos hallados por madres buscadoras en el Mirador de Topilejo, en los límites entre las alcaldías Tlalpan y Xochimilco, podrían corresponder a dos individuos.

En conferencia de prensa, el funcionario apuntó que los restos humanos se encontraron en la alcaldía Xochimilco, sobre una zona cercana a la carretera federal México - Cuernavaca, a la altura de El Cantil.

“Tenemos los hallazgos de elementos óseos, que muy probablemente corresponden a dos individuos“, comentó, aunque precisó que será necesario esperar los análisis de laboratorio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) para confirmarlo

“Estos elementos óseos tendrían una periodicidad probablemente mayor a seis meses“, añadió el comisionado, y aseguró que continúan las labores de búsqueda en la zona.

El 6 de diciembre, los colectivos Hasta Encontrarles CDMX, Una Luz en el Camino y Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, informaron sobre 20 hallazgos positivos en el Mirador de Topilejo. Dos días después, las madres buscadoras anunciaron el hallazgo de otros tres restos óseos.

