SSC captura a sujeto ligado a muerte de regidor de Reynosa

Yael “N”, relacionado con el crimen de del regidor de Reynosa, Tamaulipas, Brayan Nicolás Vicente Salinas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de Yael “N”, quien, presuntamente, está relacionado con la muerte del regidor de Reynosa, Tamaulipas, Brayan Nicolás Vicente Salinas.

El funcionario capitalino destacó que, de acuerdo con las investigaciones, el sospechoso entró junto con el funcionario municipal a un departamento que éste rento sobre Paseo de la Reforma.

“De acuerdo con las primeras indagatorias y los análisis de las cámaras de videovigilancia, Yael ‘N’ arribó al complejo de departamentos en compañía del occiso y de otra persona con quien posteriormente salió del lugar”, escribió en redes sociales.

El cuerpo de Vicente Salinas fue hallado el 7 de diciembre en el apartamento rentado a través de una plataforma de alojamiento. La víctima visitó la Ciudad de México para participar en distintos actos políticos del pasado fin de semana, así como para atender temas de su agenda LGBTTTIQ+.

La SSC detalló que luego de los análisis de cámaras de seguridad, dos sujetos, entre ellos Yael “N”, acudieron al departamento junto con el regidor de Reynosa y, posteriormente, los sospechosos salieron del lugar. Los sujetos fueron rastreados.

“Se implementó un despliegue operativo y un seguimiento a través del sistema de geolocalización del dispositivo móvil de la persona sin vida”, indicó la dependencia.

El 8 de diciembre, las autoridades localizaron u auto gris en el cual viajaba Yael “N”, por lo que oficiales lo interceptaron en el cruce de las avenidas Insurgentes Norte y Acueducto, en la colonia San Pedro Zacatenco, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La revisión de preventiva al sujeto dejó como resultado el aseguramiento de 31 bolsitas de plástico transparente y aproximadamente un kilogramo de marihuana, un empaque de una sustancia con las características del crystal.

Además, los oficiales aseguraron tres teléfonos celulares de alta gama, cuatro tarjetas de diferentes instituciones bancarias, y el vehículo color gris con placas de circulación del Estado de México.

“Por lo anterior y al verificar que las características físicas y de vestimenta coincidían con las referidas en el reporte, el hombre de 20 años de edad fue detenido”, indicó la SSC.

