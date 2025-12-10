¿En qué alcaldías de la CDMX habrá Ley Seca el 12 de diciembre?

En estas alcaldías queda prohibida la venta de alcohol

La Ciudad de México aplicará Ley Seca por el Día de la Virgen de Guadalupe 2025, una de las celebraciones religiosas más concurridas del país.

La medida busca garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que ya comenzaron a llegar a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, la suspensión en la venta de bebidas alcohólicas ya fue confirmada en dos alcaldías, aunque podrían sumarse otras en los próximos días.

Prohibirán venta de alcohol en algunas alcaldías ı Foto: Cuartoscuro

Las autoridades capitalinas recordaron que la restricción incluye la venta, distribución y consumo de alcohol en todos los establecimientos que lo comercialicen, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, autoservicios, departamentales, bares y cualquier comercio similar.

A continuación, en La Razón te detallamos cuándo inicia la Ley Seca y qué colonias o territorios están incluidos, según la información confirmada hasta ahora.

Alcaldía Gustavo A. Madero

La GAM, sede de la Basílica tendrá Ley Seca durante dos días completos. La restricción estará vigente de las 00:01 horas del 11 de diciembre a las 23:59 horas del 12 de diciembre.

Las colonias donde aplica son: Aragón la Villa, Estanzuela, Martín Carrera, Santa Isabel Tola, Tepeyac Insurgentes, Lindavista, Industrial Vallejo, Siete de noviembre, Guadalupe Tepeyac, Estrella y Villa Gustavo A. Madero.

🚫 LEY SECA EN GAM

Como parte del #OperativoBasílica2025, se suspende la venta de bebidas alcohólicas del 11 de diciembre (00:01 h) al 12 de diciembre (23:59 h).

Alcaldía Magdalena Contreras

En esta alcaldía Magdalena Contreras la Ley Seca se aplicará el jueves 11 de diciembre de 19:00 a 23:59 horas, y volverá a activarse el viernes 12 de diciembre en el mismo horario.

La medida abarca toda la demarcación territorial, incluyendo cualquier tipo de establecimiento donde se comercialicen bebidas alcohólicas.

Atención, vecinas y vecinos de La Magdalena Contreras 🚨



Les informamos que, por disposición oficial, habrá Ley Seca los días 11 y 12 de diciembre, de 19:00 a 23:59 horas.



