Rehabilita MC el Deportivo 1° de Mayo; eran oficinas

Fernando Mercado con vecinos de Magdalena Contreras durante un evento en el Deportivo 1° de Mayo, este año.

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, destacó que en su primer año de Gobierno rescató el Deportivo 1° de Mayo y lo entregó a los vecinos, pues la administración pasada construyó oficinas en el sitio.

El morenista explicó a la ciudadanía que a su llegada se percató de que este sitio le fue arrebatado a los contrerenses, por lo que optó por retomar el sitio y ofrecer un espacio rehabilitado y con mejores servicios.

“Habían construido oficinas dentro de uno de los espacios deportivos más importantes de la alcaldía… sin preguntarle a nadie”, mencionó Mercado Guaida.

El Tip: La alcaldía Magdalena Contreras también abrió el programa social Al Agua Cacomixtle, con el cual se enseña a cerca de 900 niñas y niños a nadar.

De acuerdo con el morenista, para recobrar el control del Deportivo 1° de Mayo fue necesario, primero, abrir un diálogo, hablar con vecinos y usuarios y llevar a cabo una asamblea popular para determinar el futuro del espacio. Así se determinó organizar una consulta ciudadana.

El resultado de dicho ejercicio, organizado con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, fue que la ciudadanía aprobaba devolver el espacio al deporte, a las familias y a la convivencia.

19.5 millones de pesos invirtió la alcaldía en la recuperación del deportivo

De esta manera, la administración de Mercado Guaida invirtió 19.5 millones de pesos para rehabilitar el espacio que la administración olvidó para instalar oficinas.

“El deportivo regresó a manos del pueblo, como debe ser. Ahora es un lugar para movernos, cuidarnos y convivir”, destacó el alcalde, subrayando que la participación ciudadana fue la clave para recuperar un espacio que hoy beneficia a más contrerenses que nunca.

Esto, porque el Deportivo 1° de Mayo ahora cuenta con un gimnasio nuevo, zona de artes marciales, ludoteca, áreas de fisioterapia y nutrición, además de espacios para danza aérea y salones para clases y talleres.

Mercado Guaida destacó a los colonos que en este primer año de Gobierno los espacios deportivos se han aprovechado al máximo, con mejores servicios, lo cual se ha visto reflejado en un incremento de los usuarios.