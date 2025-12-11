SSC emite recomendaciones para prevenir delitos durante la temporada navideña

Agentes de la Policía de la CDMX.

Con motivo de las fiestas navideñas, las compras de temporada, así como las actividades familiares, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, invita a la población de la capital y a los visitantes a reforzar medidas de autocuidado y prevención, con el fin de reducir riesgos y garantizar celebraciones seguras.

Debido a la movilidad que implica las fiestas decembrinas, así como el pago de bonos navideños y aguinaldos, además del aumento de personas en las calles, centros comerciales y zonas de alta concentración, puede propiciar algún incidente en la vía pública, así como en el hogar, por lo anterior, la SSC comparte una serie de recomendaciones para fortalecer la seguridad durante estas fechas.

En espacios públicos, se invita a la población a mantener sus objetos personales siempre a la vista, evitar el uso del teléfono celular mientras camina en zonas concurridas, portar mochilas o bolsos al frente y debidamente cerrados. Estas medidas reducen la posibilidad de que alguien sustraiga pertenencias sin ser detectado.

Si acude a pasar la temporada navideña a la Ciudad de México, la SSC exhorta:

Usar transporte público,

En la calle o transporte público caminar por zonas iluminadas,

Mantener documentos y objetos valiosos en bolsillos ocultos,

Mantener cartera y celular en bolsillos seguros y evitar zonas aisladas de noche.

En compras y pagos se sugiere preferir el uso de tarjetas o métodos digitales, no perder de vista el plástico al momento de liquidar los artículos, desconfiar de ofertas o promociones inusuales y no proporcionar datos personales o bancarios en enlaces o páginas de dudosa procedencia, resguarda tus datos personales y conserva los recibos.

Para evitar ser víctima de fraudes Navideños, se recomienda:

No abrir enlaces sospechosos de supuestas promociones.

No pague por paquetes o envíos que no pidió.

No presuma compras o paquetes.

Mantener sus pertenencias pegadas al cuerpo.

No use el celular cerca de puertas o ventanas de su automóvil.

Evite viajar solo muy noche.

En el hogar, la SSC recomienda no abrir la puerta a personas desconocidas, confirmar que son repartidores o prestadores de algún servicio, además, es importante evitar publicar en redes sociales información que revele que una vivienda quedará sola por periodos prolongados.

Esta Navidad, su seguridad es el mejor regalo, disfrute la temporada con tranquilidad. Por lo anterior, la SSC recuerda que, en caso de requerir apoyo, puede consultar los siguientes canales oficiales:

911 para emergencias

089 para denuncia anónima

Aplicación “Mi Policía” para contacto inmediato con la Unidad de Protección Ciudadana correspondiente

Redes oficiales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

La Secretaría refrenda su compromiso de acompañar y proteger a las y los habitantes de la Ciudad de México durante esta temporada e invita a la población a mantener una actitud preventiva para disfrutar de unas fiestas seguras.

