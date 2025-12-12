Se disparan precios de hoteles para el Mundial

El director general del Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT) de la Ciudad de México, Carlos Martínez Velázquez, rechazó que pueda haber un tope en el costo del hospedaje en hoteles durante la época del Mundial de Futbol 2026.

El funcionario capitalino explicó que la Ley de Turismo de la Ciudad de México no dicta que se pueda regular el precio máximo de un hotel por la cantidad de estrellas y tampoco por una época específica donde hay más demanda, como lo serán junio y julio de 2026.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó en su Bando 1 la regulación de la renta de viviendas en ocupaciones de corta estancia y plataformas de alojamiento, como Airbnb.

“Hasta hoy no se ha considerado una fijación de precios, de hecho, la propia Ley de Turismo de la capital no prevé una fijación de precios y sí hay que decir que la Ciudad de México, como gran ciudad, es de las tarifas más baratas de hotel”, dijo a La Razón.

Lo anterior, luego de ser consultado sobre el estudio de The Athletic, del diario estadounidense The New York Times, el cual indica que hoteles de 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá aumentan 300 por ciento sus precios por la justa mundialista.

2 mil 372 por ciento elevó el precio de un cuarto el hotel Marriott Le Méridien

25 Mil 623 inmuebles funcionan actualmente como Airbnb en la capital del país

El análisis resalta el caso del hotel Marriott Le Méridien, el cual aumentó 2,372 por ciento el precio de sus habitaciones por noche, pues pasó de dos mil 831 pesos a 70 mil y un pesos.

Este diario hizo una revisión de los costos en distintos hoteles y corroboró que sí hay un alza, ya que, por ejemplo, en el Amazonas, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, la habitación sencilla cuesta 418 por noche, pero del 11 al 16 de junio, primera semana del Mundial, el costo es de mil 339 pesos.

Otro caso es el del Hotel Aranjuez, de la colonia Álamos, ayer costaba mil 228 pesos, pero para el mismo periodo proyectado, el precio aumenta a dos mil 457 pesos.

“Ya empezaron a salir notas de que van a subir los precios, digo, tenemos que ver eso de nuevo porque yo estoy seguro de que los hoteleros tampoco se van a querer quedar sin clientes, o sea, sería muy tonto también subir los precios cuando los consumidores no van a tener capacidad de hospedarse”, señaló Martínez Velázquez.

PLATAFORMAS DE HOSPEDAJE. El director del Fondo Mixto dijo que espera que para 2026 se mantenga la misma cantidad de estancias turísticas temporales que este año, con poco más de 20 mil.

“Pensemos que al menos haya lo mismo, habrá que preguntarles a ellos. Nosotros no tenemos una expectativa de que crezcan o no crezcan, eso le corresponde a la gente, a las plataformas”, apuntó Martínez Velázquez.

El funcionario capitalino también señaló que las restricciones y artículos que ya están dispuestos en la Ley de Turismo local deberán seguir respetándose, entre los que se encuentra la limitación del alquiler de inmuebles a un máximo de 50 por ciento del año, aproximadamente 182 días, para “equilibrar el mercado y evitar la gentrificación” en la Ciudad de México.