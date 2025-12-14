Marcha Generación Z en CDMX HOY 14 de diciembre: Ruta, horario y calles cerradas | MAPA

Ruta, horario y calles cerradas por marcha "Generación Z" de HOY 14 de diciembre en CDMX.

El colectivo Generación Z México convocó a una nueva jornada nacional de protestas para este domingo 14 de diciembre, cuyo principal punto de encuentro será la Ciudad de México, donde se prevé una marcha de gran asistencia como la del pasado 15 de noviembre.

La movilización de este domingo, convocada bajo el lema “Marcha del silencio”, ocurre un mes después de la controversial protesta de noviembre, que dejó varios heridos y detenidos, si bien reunió a 17 mil personas.

❌ Nosotros iniciamos la marcha, pero la ciudadanía entera la termina ❌



No es lucha de una generación, es la defensa de nuestra tierra 🇲🇽 Este 14 de Dic. ¡ÚNETE! 🦅👊 #MovimientoZ #NoMasViolencia #MexicoDespierta #NadaQueCelebrar #14D #GeneraciónZ pic.twitter.com/pAEfaSemJy — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) December 12, 2025

Ahora, el colectivo Generación Z México encabeza una nueva marcha este domingo en al menos 10 ciudades del país, siendo en la capital en donde se prevé una mayor afluencia. Estos son los detalles de la marcha del 14 de diciembre en CDMX.

Ruta y horario de Marcha Generación Z HOY

El colectivo Generación Z México convocó a la “Marcha del silencio” en la Ciudad de México este domingo 14 de diciembre en el Ángel de la Independencia, a las 10:30 horas, desde donde esperarán media hora para iniciar la movilización a las 11:00 horas e integrarse con los contingentes ubicados en otros puntos estratégicos.

Así, los puntos de encuentro marcados por el colectivo son:

Ángel de la Independencia: 10:30 horas

Monumento a Cuitláhuac: 11:25 horas

Fuente de la República (El Caballito): 12:00 horas

El destino de la marcha es el Zócalo capitalino, frente al cual se instalará un “tendedero colectivo para exponer denuncias de alto impacto”, según lo informó posteriormente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

De acuerdo con la misma fuente, se prevé una afluencia de 3 mil personas, así como el arribo de camiones y apoyo de colectivos de causas adyacentes que se sumen a la movilización.

Incluso, la Secretaría de Seguridad capitalina advirtió que se prevé la presencia de “grupos con perfil anarquista que realicen actos vandálicos y pintas durante el trayecto de la marcha”.

Calles cerradas y alternativas viales por Marcha Generación Z HOY

Debido a la ruta que trazó el colectivo, la ruta prevista, es decir, las vialidades afectadas por la movilización, son:

Paseo de la Reforma

Av. Juárez

Av. 5 de mayo

Av. 16 de septiembre

Por lo anterior, se recomiendan alternativas viales como:

Eje 1 Norte

Av. Chapultepec

Viaducto Miguel Alemán

Circuito Interior

Av. Cuauhtémoc

am