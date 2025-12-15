Riñen en Congreso de CDMX al discutir la reforma de transparencia

Diputadas del Congreso de la Ciudad de México se agarraron hasta del cabello durante la discusión de la reforma sobre la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX).

▶️#VIDEO | Diputados del PAN toman la mesa directiva del Congreso de la Ciudad, por la iniciativa para extinguir el Instituto de Transparencia de la CDMX. Entre jaloneos, insultos y golpes, la sesión se dará en una sede alterna.



📹: @IvanOrtizM9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/gjzK6RrEV0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 15, 2025

Ante esto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, condenó los actos de violencia registrados en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México durante la discusión de la reforma de transparencia, por lo que llamó a discutir el Paquete Económico para 2026.

En conferencia, la mandataria informó que la bancada del PAN tomó el Pleno del recinto legislativo luego de que las legisladoras del PAN, Daniela Álvarez, y la morenista Yuriri Ayala tuvieron una discusión a un costado del presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma.

En segundos, las diputadas comenzaron a jalonearse. Daniela Álvarez comenzó a discutir con la morenista Martha Ávila y luego se sumó Rosario Morales. Después se jalaron los cabellos, se manotearon y empujaron. La sesión entró en un receso.

Brugada Molina consideró que la discusión de la reforma de transparencia, que elimina al Info CDMX para crear un órgano colegiado, no tiene mucho debate y el objetivo de la oposición es aplazar la discusión del Paquete Económico 2026.

“Yo no veo mucha discusión en ese tema (desaparición del Info CDMX), la verdad es que se va a mantener como lo marcan las leyes federales, vamos a seguir garantizando la mayor autonomía posible a ese instituto.

“Me preocupa que sea un pretexto el tema de transparencia por el asunto del presupuesto y que más bien ése es el tema más importante de discusión hoy”, dijo.

La mandataria capitalina consideró que hay condiciones para que en el Congreso capitalino se lleve a cabo el análisis y discusión del Paquete Presupuestal para 2026, el cual contempla un presupuesto de 313 mil 385 millones de pesos, lo que representa un alza de 7.5 por ciento respecto a los 291 mil 526 millones aprobados para 2025.

La morenista consideró que el paquete establece lo mejor para la Ciudad de México. Recordó que su administración trabajó con todas las fuerzas políticas en torno al presupuesto del siguiente año, pero en algunos casos no se logró acuerdos.

“Hago un llamado, tenemos todas las condiciones para que este paquete financiero salga bien. No hay manera de utilizar este tipo de estrategias para evitar la aprobación del presupuesto, se estuvo trabajando con ellos, el secretario de Finanzas durante varios días para construir un acuerdo, no se logró, porque, al final de cuentas, lo que se está proponiendo en el paquete financiero es lo mejor que puede tener la CDMX.

“Hacemos un llamado para que dejemos a un lado estas estrategias y avancemos en las reformas que hacen falta de manera pacífica, dialogando y debatiendo”, mencionó.

▶️#VIDEO | A puerta cerrada, sin acceso a medios ni asesores, y sin la bancada del PAN, la bancada de Morena y aliados regresa al Congreso capitalino para retomar la sesión sobre el presupuesto 2026

📹: @IvanOrtizM9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/HtSP2EhcyC — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 15, 2025

