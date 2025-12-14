Clara Brugada encabeza entrega de tarjetas de Mi Beca para Empezar en la alcaldía Iztacalco

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la entrega de tarjetas de Mi Beca para Empezar.

Con la asistencia de padres y madres de familia, y estudiantes de nivel básico, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega del programa Mi Beca para Empezar, un apoyo universal dirigido a niñas y niños que estudian en escuelas públicas de nivel básico en la capital del país.

Durante el evento, realizado el el deportivo Magdalena Mixhuca, alcaldía Iztacalco, recordó que Mi Beca para Empezar nació en 2019 por la hoy Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y evitar que niñas y niños abandonen la escuela por motivos económicos.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, durante la entrega del programa Mi Beca para Empezar. ı Foto: Cortesía

Brugada subrayó que se trata de un programa universal, ya que el apoyo se entrega por niña o niño y no por familia, lo que permite que todos los estudiantes inscritos en escuelas públicas accedan al beneficio.

Destacó que este esquema asegura no sólo la permanencia escolar, sino también condiciones básicas de alimentación y estudio para la niñez capitalina.

Detalló que las y los estudiantes de educación preescolar reciben un apoyo total de 3 mil 370 pesos por niña o niño, que corresponde a 600 pesos mensuales acumulados desde septiembre y un apoyo adicional para útiles escolares. En tanto, las y los alumnos de educación primaria reciben 3 mil 700 pesos, que incluyen el apoyo mensual y recursos destinados a útiles y uniformes escolares.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno. ı Foto: Cortesía

La Jefa de Gobierno afirmó que su administración trabaja con una política social integral que acompaña a las personas a lo largo de todas las etapas de la vida.

En ese sentido, mencionó programas como Desde la Cuna, dirigido a niñas y niños de cero a tres años, que reciben apoyo durante sus primeros mil días de vida para fortalecer su desarrollo, salud y cuidado desde el nacimiento.

#MiBecaParaEmpezar es para todas las infancias que estudian en escuelas públicas de la #CapitalDeLaTransformación.

Nos enorgullece contar con un programa social que acompaña cada etapa de la vida de la población, brindando mayor bienestar a quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/RpVrUCSku2 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 14, 2025

Asimismo, destacó que por primera vez en la historia de la ciudad se apoya a estudiantes universitarios con una beca destinada al transporte, además de fortalecer los apoyos para personas adultas mayores.

La mandataria capitalina señaló que el Gobierno de la Ciudad de México mantiene programas de apoyo para personas desde los 57 años, así como el programa Mercomuna, que entrega vales canjeables en mercados públicos y tiendas de barrio a titulares de familias de entre 19 y 56 años, con el objetivo de fortalecer la economía local y el bienestar de los hogares.

Acompañaron a la Jefa de Gobierno las secretarias de Desarrollo Económico, Manola Zabalza; de Salud, Nadine Gasman, de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, y de Bienestar, Araceli Damián, así como el subsecretario de Atención y Participación Ciudadana, Ángel Sánchez, y Javier Hidalgo, titular del sistema Pilares.

