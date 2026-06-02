Aprovechan paro de la CNTE para enchular Reforma con cempasúchil

El Gobierno de la Ciudad de México aprovechó el plantón que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la zona centro para sembrar miles de flores de cempasúchil en las jardineras centrales de Paseo de la Reforma.

Desde la mañana, capitalinos captaron en videos y fotos a trabajadores de la administración local mientras colocaban los ejemplares de esta característica flor utilizada en Día de Muertos.

Los empleados capitalinos plantaron cada una de las flores, como parte de las acciones para embellecer la Ciudad de México rumbo al Mundial de futbol.

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‼️OTRA BURRADA DE BRUGADA : FLOR DE CEMPASÚCHIL PARA EL MUNDIAL‼️



Es neta Clara @ClaraBrugadaM no MMS como se te ocurre Flor de cempasúchil en Reforma!!! Pues si no es día de Muertos!!!



Neta CDMX como pudieron permitir que una Señoras que Claramente no sabe lo que hace llegar… pic.twitter.com/P4b4D4uJmP — 𝕌𝕟 𝕜𝕒𝕔𝕙𝕠 𝕕𝕖 𝕃𝕚𝕓𝕖𝕣𝕥𝕒𝕕 (@kachoman1) June 2, 2026

En marzo pasado, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la adquisición de un millón de plantas a productores del suelo de conservación de Xochimilco, con el objetivo de adornar las principales vialidades de la capital para la justa deportiva.

De acuerdo con la mandataria capitalina, la colocación de las flores de distintas especies sería gradual y se colocarían en avenidas y camellones.

“Queremos que esta ciudad esté transformada con plantas, con imágenes de flores que nos ayuden a que se recuerde a la Ciudad de México con muchas flores. Así que, el trabajo de los productores también es parte de la imagen que vamos a presentar al Mundial”, expresó Brugada Molina.

Desde ayer, Reforma ya luce las flores de cempasúchil, por lo que transeúntes se tomaron un momento para tomarse fotos.

¡Atención amantes del cempasúchil!



Por primera vez en la historia, de la mano de las y los productores de Xochimilco, adelantamos la cosecha de esta flor para compartir la belleza de nuestras tradiciones en vísperas del Mundial 2026.



¡De San Luis Tlaxialtemalco para el mundo! pic.twitter.com/dCaqyv4SRn — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 2, 2026

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MSL