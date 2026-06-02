Rumbo al Mundial

Aprovechan paro de la CNTE para enchular Reforma con cempasúchil

Trabajadores del Gobierno capitalino colocaron miles de flores en las jardineras centrales de la avenida como parte de las acciones de embellecimiento rumbo al Mundial de 2026

CDMX embellece Reforma con cempasúchil
CDMX embellece Reforma con cempasúchil Foto: Captura de pantalla
Por:
La Razón Online

El Gobierno de la Ciudad de México aprovechó el plantón que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la zona centro para sembrar miles de flores de cempasúchil en las jardineras centrales de Paseo de la Reforma.

Desde la mañana, capitalinos captaron en videos y fotos a trabajadores de la administración local mientras colocaban los ejemplares de esta característica flor utilizada en Día de Muertos.

Los empleados capitalinos plantaron cada una de las flores, como parte de las acciones para embellecer la Ciudad de México rumbo al Mundial de futbol.

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En marzo pasado, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la adquisición de un millón de plantas a productores del suelo de conservación de Xochimilco, con el objetivo de adornar las principales vialidades de la capital para la justa deportiva.

De acuerdo con la mandataria capitalina, la colocación de las flores de distintas especies sería gradual y se colocarían en avenidas y camellones.

Queremos que esta ciudad esté transformada con plantas, con imágenes de flores que nos ayuden a que se recuerde a la Ciudad de México con muchas flores. Así que, el trabajo de los productores también es parte de la imagen que vamos a presentar al Mundial”, expresó Brugada Molina.

Desde ayer, Reforma ya luce las flores de cempasúchil, por lo que transeúntes se tomaron un momento para tomarse fotos.

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MSL

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