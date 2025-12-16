Exhiben nivel de Congreso de CDMX: golpes, jalones de cabello, insultos…

Con un Congreso de la Ciudad de México sin la presencia de las bancadas de oposición y luego del jaloneo de cabello, golpes, pellizcos y reclamos entre diputadas, Morena y aliados aprobaron el Paquete Económico 2026.

En una jornada legislativa que se preveía terminara hasta la medianoche, como todos los años, la sesión del Pleno se estancó durante la discusión de la reforma de transparencia, que desaparece el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info-CDMX), pues las bancadas del PAN y PRI tomaron la tribuna con pancartas con las leyendas: “Morena contra la transparencia” y “No a la extinción del Info-CDMX”.

El Dato: La Ley de Ingresos establece un Programa de Regularización para aumentar la base de contribuyentes, en materia de Impuesto Predial, Agua e infracciones de Tránsito.

“No vamos a permitir que se violente el derecho de la ciudadanía ni que se rompan acuerdos políticos, cuando habíamos quedado que el instituto de transparencia fuera tripartita”, dijo la panista Daniela Álvarez Camacho.

Dicho pacto consistía en que el órgano colegiado, que sustituya al Info-CDMX, estuviera integrado por tres servidores públicos y no por una persona, aseguró en conferencia el coordinador del PAN, Andrés Atayde Rubiolo.

Diputadas de PAN y Morena se jalan sus cabellos en el Congreso capitalino, ayer. ı Foto: Captura de video

7.5 por ciento más recursos recibirán las 16 alcaldías para el ejercicio del próximo año

Al respecto, la bancada guinda negó el convenio y reiteró que no era posible tener una colegialidad, porque la Ley Orgánica dicta puestas unipersonales. La propuesta fue una ley secundaria con un consejo o una junta de gobierno.

Los ánimos siguieron al alza. Álvarez Camacho y Claudia Pérez Romero subieron a la Mesa Directiva para tomar el control de ésta, por lo que las morenistas Martha Ávila Ventura y Rosario Morales Ramos buscaron impedirlo.

Atrás del presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, comenzó el conflicto. Ávila Ventura le gritó a la panista que son pares y la empujó con un dedo.

43 mil 749 millones de pesos destinará el Gobierno capitalino al sector de movilidad

“¡No me toques, porque yo nunca te he tocado jamás!”, le recriminó la legisladora del blanquiazul. “¡Pues no, eh!”, respondió su par guinda. En ese momento más diputadas se unieron al conflicto.

A la par, la diputada del PRI, Tania Larios Pérez, brincó desde el Pleno al balcón donde está el sistema de audio y arrancó los cables de los micrófonos de la sala de sesiones.

Además, en las escalinatas para subir a la tribuna, el diputado de Morena y aficionado a la tauromaquia, Pedro Haces Lago, intentó subir y se hizo de palabras con el priista Omar García Loria, quien obstruía el paso. Así, se coló la morenista Cecilia Vadillo Obregón, pero los diputados se hicieron de palabras y luego el del guinda empujó al del tricolor.

El diputado Omar García Loria, del PRI, tras ser empujado por Pedro Haces Lago. ı Foto: Cuartoscuro

El Tip: El secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, afirmó que el Paquete Económico 2026 combate las desigualdades y favorece la inversión pública de la capital del país.

“Están siendo dañadas las instalaciones de este recinto y ha habido ataques a legisladoras y legisladores”, alertó Jesús Sesma.

En cuestión de segundos los empujones y gritos pasaron a los jaloneos y golpes. La diputada de Morena y secretaria de la Mesa Directiva, Yuriri Ayala Zúñiga, tomó y levantó el brazo derecho de Álvarez Camacho hacia arriba y le pellizcó la axila.

La legisladora del PAN logró soltarse y le respondió el jaloneo con un codazo. Acto seguido, la morenista le soltó dos golpes al brazo de la morenista.

Ávila Ventura le pidió a su compañera que se detuviera, pero después comenzó a discutió con Pérez Romero, quien se quejaba por la agresión.

La priista Tania Larios en el sitio del sistema de audio. ı Foto: Especial

67 reservas presentaron diputados de oposición al Paquete Económico de 2026

Sesma Suárez pidió a los coordinadores de las bancadas del PAN y Morena, Atayde Rubiolo y Xóchitl Bravo Espinosa, respectivamente, realizar una reunión de la Junta de Coordinación Política y terminar la pelea, pero el del blanquiazul se negó.

En tanto, Ayala Zúñiga tomó de nuevo el brazo de Álvarez Camacho, pero ésta se zafó y le dio otro codazo. En respuesta al golpe, la morenista le dio un zape.

En ese momento, Pérez Romero le jaló el cabello a Ayala Zúñiga, quien, a su vez, hizo lo propio y además también tiró de los cabellos a Álvarez Camacho, quien respondió a la agresión.

El presidente de la Mesa Directiva y las morenistas Ávila Ventura y Morales Ramos trataron de detener el jaloneo de cabelleras, pero sólo Álvarez Camacho soltó a Ayala Zúñiga. No fue hasta un minuto después que ésta última y Pérez Romero se soltaron.

“’Si esto querían, violencia, ya la van a tener. Ustedes tuvieron la culpa de que esto terminara así’, fue lo que me dijeron las diputadas de Morena“, relató Pérez Romero a La Razón.

“Nuestro movimiento se ha caracterizado por ser pacífico. [...] Lamento mucho estas agresiones a mi persona”, respondió en conferencia de prensa Ayala Zúñiga, sin dar espacio a preguntas para la prensa.

Pese a que los golpes se habían terminado, los ánimos seguían encendidos. Los blanquiazules tomaron la Mesa Directiva y la tribuna, a la par que los guindas lanzaron distintos insultos.

“¡No vamos a permitir que el instituto de transparencia sea de unos corruptos!”, dijo Daniela Álvarez. “¡Bestias! ¡Hablan el lenguaje que saben, el de las bestias, violentos!”, le respondió el morenista Víctor Varela López.

“¡Violentos ustedes (...) Por eso el PAN está aquí, pacíficamente! ¡Cierra el tema, presidente!”, gritó el morenista Alberto Martínez Urincho, quien también mentó madres a la bancada del PAN.

Tras los golpes, se planteó retomar la sesión en una sede alterna, pero continuó en el Pleno. No obstante, las bancadas de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que manifestaron su oposición a la reforma de transparencia, abandonaron el Congreso “por no haber condiciones”.

“No podemos regularizar un Congreso que tiene que ser tomado por unos o por otros en tribuna para garantizar el desarrollo de una sesión”, expresó el líder naranja, Royfid Torres González.

Eso no impidió que Morena y aliados aprobaran con 45 votos la extinción del Info-CDMX. De ahora en adelante la transparencia capitalina será garantizada por un órgano desconcentrado a cargo de la Contraloría General.

Es decir, que el nuevo ente de transparencia no contará con personalidad jurídica propia, subordinada a la contralora; además se aprobó una modificación para que el ente sea compuesto de un solo titular y no colegiado, como pedía la oposición.

En conferencia y en mensajes distintos, los legisladores del PAN y Morena dijeron ser víctimas del otro.

Además, Acción Nacional reclamó que Pérez Romero tuvo una lesión en el cuello debido a la agresión que sufrió. La legisladora se dejó ver con un collarín.

REPRUEBA LA GRESCA. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, estaba en conferencia cuando fue notificada sobre la toma de la tribuna del Congreso capitalino y la gresca en el mismo.

La mandataria condenó la violencia registrada en el recinto legislativo y consideró que la discusión de la reforma de transparencia no tenía mucho debate y el objetivo de la oposición era aplazar la discusión del Paquete Económico 2026.

“Yo no veo mucha discusión en ese tema (desaparición del Info-CDMX), la verdad es que se va a mantener como lo marcan las leyes federales, vamos a seguir garantizando la mayor autonomía posible a ese instituto.

“Me preocupa que sea un pretexto el tema de transparencia por el asunto del presupuesto y que más bien ése es el tema más importante de discusión hoy”, dijo.

La mandataria capitalina consideró que existían condiciones para que en el Congreso capitalino se llevara a cabo el análisis y discusión del Paquete Presupuestal para 2026, el cual establece un presupuesto de 313 mil 385 millones de pesos, es decir, un alza de 7.5 por ciento respecto a los 291 mil 526 millones aprobados para 2025.

Brugada Molina consideró que el paquete establece lo mejor para la Ciudad de México y recordó que su administración trabajó con todas las fuerzas políticas en torno al presupuesto del siguiente año, pero en algunos casos no se lograron acuerdos.

“No hay manera de utilizar este tipo de estrategias para evitar la aprobación del presupuesto, se estuvo trabajando con ellos, el secretario de Finanzas durante varios días para construir un acuerdo, no se logró, porque, al final de cuentas, lo que se está proponiendo en el paquete financiero es lo mejor que puede tener la ciudad”, expresó la morenista.

Tras agarrarse a golpes con la oposición, Morena y aliados aprobaron en el Congreso capitalino, de manera unánime, el Paquete Económico del año 2026, que incluye el Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Esto, sin la presencia de la oposición.

Aunque el Presupuesto tuvo 67 reservas por partidos de oposición, todas fueron desechadas ante la ausencia de los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, por lo cual los tres dictámenes pasaron por la aplanadora legislativa del oficialismo sin ninguna modificación.

Entre los gastos prioritarios de 2026 destacan los cinco mil millones de pesos (mdp) para la renovación de la Línea 3 del Metro y los 17 mil 871 millones para construir tres líneas del Cablebús.

Asimismo, se destinarán 13 Utopías con una inversión de dos mil 500 millones de pesos y mil 495 mdp para la implementación del Sistema Público de Cuidados.

Ayer, el secretario de Finanzas de la ciudad, Juan Pablo de Botton Falcón, destacó que, en materia de inversión se promueve un presupuesto que aumenta 55 por ciento respecto a 2024 y 31.2 por ciento respecto del año pasado.

“Les decimos, a quienes tienen una visión distinta, que nosotros estamos abiertos al intercambio de opiniones, siempre y cuando éstas sean positivas.

“Que lo veamos con serenidad, y nosotros sin caer en provocaciones, podemos afirmar que en materia de finanzas de la ciudad, los resultados hablan por sí mismos y que debemos estos resultados a la ciudadanía”, expresó el funcionario.

Las inversiones ı Foto: Especial