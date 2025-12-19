Caen tras balacera en la Cuauhtémoc 6 extorsionadores

Peritos de la fiscalía al analizar el sitio donde ocurrió la balacera, ayer.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a seis presuntos extorsionadores luego de una balacera en la alcaldía Cuauhtémoc durante un operativo para inhibir este delito que ha aumentado en la capital.

La dependencia capitalina informó que las acciones de seguridad se llevaron a cabo en la calle Río Ebro, en la colonia Cuauhtémoc, en atención a una denuncia por presuntas amenazas y cobro de piso en contra de empleados y propietarios de una paquetería.

El Dato: El Gobierno de la Ciudad de México creó la línea especial 55-5036-3301 contra la extorsión, para brindar una atención inmediata y una canalización a las víctimas.

De acuerdo con la autoridad local, durante la vigilancia, los agentes observaron que los sospechosos portaban armas, por lo que decidieron intervenir para detenerlos, pero uno les disparó y repelieron la agresión.

TE RECOMENDAMOS: Indica ETUP 2025 Aumentan los recorridos del Trolebús

“Al repeler la agresión un oficial resultó lesionado y ya fue llevado a un hospital, mientras que cuatro presuntos responsables fueron detenidos”, escribió en sus redes el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho.

Una vez controlada la situación y con apoyo de más personal, incluido un helicóptero de la unidad Cóndores, los agentes aprehendieron a cuatro hombres de 30, 35, 36 y 54 años. En el lugar un policía resultó herido en el abdomen, pero fue atendido y trasladado a un hospital donde se reporta estable.

27 personas por cada 100 mil habitantes son extorsionadas en la Cuauhtémoc

Dos sujetos más intentaron escapar por techos de inmuebles del lugar, por lo que los agentes vigilaron e inspeccionaron la zona para dar con ellos. Equipos especiales subieron a las azoteas y recorrieron edificios para capturarlos.

“Buscamos a otro”, dijo un uniformado. “Allá arriba no hemos cubierto... ¡en las escaleras al final, wey!”, dijo. “¡Cúbranse!”, gritó otro mientras el resto avanzaba con sus armas por un pasillo de una vivienda.

Así, las autoridades capitalinas capturaron a dos presuntos extorsionadores más. Vázquez Camacho reconoció la actuación de los elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, de la Policía Metropolitana, de Proximidad y de Operaciones Especiales.

A las felicitaciones se sumó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien destacó la actuación de los policías capitalinos y aseguró que estaba al pendiente de la salud del servidor lesionado.

234 extorsionadores cayeron de octubre de 2024 al 15 de diciembre de este año

La mandataria además reiteró que continuará la estrategia para enfrentar el delito de extorsión en la Ciudad de México y así proteger a la ciudadanía.

“En la Ciudad de México la extorsión no tiene cabida ni espacio: ¡se combate con decisión, inteligencia y coordinación!”, escribió en su cuenta de X.

La alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza Alessandra Rojo de la Vega, es de las que más han padecido la extorsión, pues es la que más casos registra en la capital.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), esta demarcación es la de mayor tasa de extorsión, ya que mientras la media de la ciudad es de 15 personas víctimas de este delito por cada 100 mil habitantes, en la Cuauhtémoc es de 27, casi el doble.

Asimismo, se ha triplicado el número de casos en esta zona territorial desde el año pasado.

Hasta octubre de este año, la Fiscalía local abrió 144 carpetas de investigación por extorsión en esta alcaldía, tres veces los 47 casos reportados en el mismo periodo de 2024. Por otro lado, es apenas dos por ciento más de las 141 extorsiones de 2019.

Hace un año, en noviembre de 2024, Brugada Molina anunció una nueva estrategia para prevenir este delito, la cual consiste en la reducción de la incidencia, la participación ciudadana y la protección a las víctimas.

El pasado lunes, la mandataria presentó un plan de 15 acciones para prevenir, combatir y desarticular las redes dedicadas a la extorsión en la capital, como la creación de redes vecinales, empresariales y comerciales, la instalación y vinculación de cámaras de comercios al C5, un gabinete especial, inhibidores de señal de los centros penitenciarios y un programa de atención y protección a víctimas.

En la conferencia, Vázquez Camacho resaltó la detención de 234 extorsionadores y 23 más por la tentativa de este ilícito. Los números son más altos que en 2024 cuando reportó 181 y nueve capturados, respectivamente.

Sin embargo, la extorsión sigue creciendo en prácticamente toda la Ciudad de México. De enero a octubre han abierto mil 400 carpetas por este crimen; es decir, más de tres veces los 405 casos que se dieron el mismo periodo del año pasado.