SSC detiene a 6 tras cateos simultáneos en 4 alcaldías; decomisan más de mil dosis de droga

Autoridades capitalinas ejecutaron cateos simultáneos en distintos puntos de cuatro alcaldías, los cuales resultaron en la detención de seis personas, así como el aseguramiento de más de mil dosis de aparente droga, así como armas y cartuchos.

Los cateos se llevaron a cabo en inmuebles de las alcaldías Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, y participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y fuerzas federales.

Autoridades aseguraron varias dosis de droga durante los cateos. ı Foto: SSC-CDMX

Las acciones derivaron de denuncias ciudadanas que alertaban sobre presuntos puntos de almacenamiento y distribución de narcóticos en diversas viviendas.

A partir de ello, las autoridades desplegaron labores de inteligencia, vigilancia fija y móvil, así como recorridos de reconocimiento para reunir pruebas que posteriormente fueron presentadas ante un juez, quien autorizó las intervenciones.

Los seis detenidos, resultado de diferentes cateos. ı Foto: SSC-CDMX

El primer cateo se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fueron decomisadas dosis de aparente cocaína y marihuana, además de 500 gramos de hierba a granel con características similares a esta última droga.

En Gustavo A. Madero, los agentes realizaron tres intervenciones. En un domicilio de la colonia Lindavista fueron halladas casi 170 dosis de presunta droga. Más tarde, en otro inmueble del Fraccionamiento Torres Lindavista, se aseguraron dosis de aparente metanfetamina y marihuana, y fue detenida una mujer.

#Importante | Seguimos con el combate frontal a los delitos de alto impacto y la atención de las denuncias ciudadanas. En cuatro acciones operativas en @TuAlcaldiaGAM, @AlcaldiaMHmx, @Alc_Iztapalapa y @AlcCuauhtemocMx, se ejecutaron diversas órdenes de cateo.



Fueron detenidos… pic.twitter.com/HAEdApheWr — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 30, 2026

En un cuarto cateo, también en Torres Lindavista, las autoridades localizaron casi 400 dosis de distintas sustancias, un kilogramo de marihuana, así como un arma larga, una corta y cartuchos útiles. En este punto fueron arrestados un hombre y una mujer.

Otro de los operativos tuvo lugar en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, donde se aseguraron bolsas con marihuana, dosis de probable cocaína y envoltorios con una sustancia similar al crystal.

Autoridades aseguraron varias dosis de droga durante los cateos. ı Foto: SSC-CDMX

La última intervención ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, en la colonia Ejército de Agua Prieta, donde fueron detenidos tres hombres de 19, 25 y 49 años. En el lugar se encontraron dosis de aparente cocaína, marihuana y metanfetamina, además de una báscula gramera, teléfonos móviles y cartuchos útiles.

La SSC informó en un comunicado que los operativos se realizaron “sin uso de violencia, en estricto apego a los protocolos de actuación policial” y con respeto a los derechos humanos de los detenidos. Asimismo, precisó que los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones.

Las autoridades capitalinas subrayaron que las personas detenidas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia firme, y reiteraron su compromiso de combatir delitos de alto impacto y frenar a los generadores de violencia en la capital.

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