Marchas y bloqueos en CDMX HOY 30 de marzo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estas son las marchas y concentraciones en CDMX HOY 30 de marzo.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Eunice Cruz / La Razón

Este lunes 30 de marzo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 30 de marzo se prevén dos marchas, seis concentraciones, cinco citas y ocho plantes.

Marchas

Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas : Del Ángel de la Independencia a las oficinas de Uber (Hamburgo No. 206) y al Distrito Polanco, desde las 08:00 horas .

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: Del Hemiciclo a Juárez al Ángel de la Independencia, desde las 16:00 horas.

Concentraciones

Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados : En Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Col. Centro), desde las 05:30 horas .

Padres de Alumnos de la Escuela Primaria “José Ma. Rodríguez Cos” : En Anillo Periférico Canal de Garay (Col. Los Ángeles Apanoaya, Alc. Iztapalapa), desde las 07:30 horas .

Colectiva Feminista “Morras de Fuego” : En Fiscalía General de Justicia de la CDMX (Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores), desde las 08:45 horas .

Colectiva Feminista “Vulvas Rebeldes” : En Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores), desde las 10:00 horas .

Plata y Oro A.C. (Policías en activo, jubilados y pensionados): En Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro), desde las 10:00 horas .

Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar A.C. : En Parque Lincoln (Av. Emilio Castelar No. 163, Col. Polanco III Sección), desde las 12:00 horas .

Colectiva “Hijas de la Cannabis” : En Plaza Tlaxcoaque (12:00 hrs) y Hemiciclo a Juárez (durante el día), desde las 12:00 horas .

Colectivo “Plataforma 4:20” : En Monumento a la Madre (12:00 hrs) y Av. Río Churubusco y Añil (13:00 hrs), desde las 12:00 horas

Mazatecas por la Libertad : En Suprema Corte de Justicia de la Nación (José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro), desde las 14:00 horas .

40 Días por la Vida: En diversas sedes de la Fundación “Marie Stopes México” (Pedregal, Roma Sur, Coyoacán, Condesa y Tlacotalpan), durante el día.

Citas Agendadas

Vecinos de los Parajes Los Pinos y Temamatla : En Sede de la Alcaldía Xochimilco (Av. Guadalupe I. Ramírez No. 5, Col. El Rosario), desde las 09:00 horas .

Movimiento de Indígenas Artesanos de la CDMX : En Secretaría de Vivienda (Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco), desde las 11:00 horas.

Vecinos de la Colonia Juventino Rosas : En Sede de la Alcaldía Iztacalco (Av. Río Churubusco y Av. Té), desde las 13:00 horas .

Vecinos de la Colonia Santiago Ahuizotla : En Dirección de Desarrollo Urbano (Av. F.F.C.C. Nacionales No. 20, Col. Nuevo San Rafael, Alc. Azcapotzalco), desde las 16:00 horas .

Núcleo Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo”: En Secretaría de Vivienda (Canela No. 660, Col. Granjas México), durante el día.

Plantones (Vigentes)

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C. : En Deportivo Hermanos Galeana (Alc. Gustavo A. Madero), desde el 18 de enero de 2026.

Petroleros y Mexicanos del Sureste : En Zócalo Capitalino (Col. Centro), desde el 09 de septiembre de 2025.

Familias Desalojadas del Edificio de República de Cuba No. 11 : En República de Cuba No. 11 (Col. Centro), desde el 04 de septiembre de 2025.

Resistencia Civil MX : En Monte de Piedad y Guatemala (Col. Centro), desde el 26 de agosto de 2025.

Afectados por el Desalojo del Predio de Tonalá No. 125 : En Tonalá No. 125 (Col. Roma Norte), desde el 26 de agosto de 2025.

Frente Oriente: En Av. Paseo de la Reforma No. 211-213 (Col. Cuauhtémoc), desde el 26 de diciembre de 2014.

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