SSC rinde homenaje a cinco policías caídos en cumplimiento del deber

Homenaje de la SSC a policías caídos en la Universidad de la Policía.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México rindió un homenaje solemne a cinco policías que perdieron la vida en cumplimiento de su deber durante 2025, en una ceremonia encabezada por el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, en la Universidad de la Policía.

El acto estuvo marcado por honores oficiales, que incluyeron tiros de salva, el toque de silencio interpretado por la Banda de Guerra, y la colocación de una placa conmemorativa en el Muro de los Caídos, como símbolo de reconocimiento institucional y memoria permanente.

Honores póstumos a cinco policías caídos en cumplimiento del deber. ı Foto: SSC-CDMX

Acompañado por subsecretarios, directivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar (PA), así como por familiares y compañeros de los oficiales, Vázquez Camacho encabezó la ofrenda de honor en memoria de los elementos fallecidos.

Durante la ceremonia, el director general de la PBI, Oswaldo Cantellano Ledezma, realizó el pase de lista de los policías Jonathan Israel Rodríguez Bustillos, Heladio Espinoza Meneses, Daniel Matías Juárez, Eduardo Juárez Hernández y Brandon López Solís, seguido del toque de silencio.

Honores póstumos a cinco policías caídos en cumplimiento del deber. ı Foto: SSC-CDMX

En su mensaje, el secretario subrayó el sentido del servicio policial y afirmó que cuando la vocación se guía por la lealtad y el amor por la ciudad: “El servicio a la sociedad se convierte en el verdadero propósito de vida”, dijo Vázquez Camacho.

El titular de la SSC agregó que la institución se reunió para rendir homenaje a cinco policías que, señaló, “no cejaron en su lucha por la paz y la justicia” y mantuvieron su compromiso con la sociedad hasta el último momento.

Homenaje de la SSC a policías caídos en la Universidad de la Policía. ı Foto: SSC-CDMX

Ante los familiares, a quienes se les entregó una bandera, un kepi y la medalla al Valor Policial Post Mortem, el funcionario destacó que la mayor entrega es ofrendar la vida en el cumplimiento del deber, y reconoció la valentía de quienes enfrentan diariamente la violencia en la ciudad, afirmó.

La ceremonia concluyó con el sobrevuelo de un helicóptero de los Cóndores de la SSC, que arrojó pétalos de rosas como gesto de gratitud y reconocimiento a los policías caídos, cuyo legado, dijeron los representantes de la SSC, inspira a seguir sirviendo a la ciudad.

