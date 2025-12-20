CDMX registra MALA calidad del aire hoy 20 de diciembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad de aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este sábado 20 de diciembre, la calidad del aire es MALA en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud de la población por lo que se recomienda a la población en general evitar las actividades físicas al aire libre.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 20 de diciembre

A las 16:00 horas de este sábado 20 de diciembre, 10 estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

En tanto, en tres estaciones se registra calidad del aire ACEPTABLE:

Iztapalapa (SAC)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Asimismo, tres estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 20 de diciembre en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 20 de diciembre, al menos una estación de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire:

Nezahualcóyotl (NEZ)

Al mismo tiempo, en otras nueve estaciones se registra calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Ecatepec (XAL)

Por otra parte, tres estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (LLA)

El estado de la calidad del aire a las 16:00 horas de este 20 de diciembre de 2025. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 20 de diciembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

Con su activación, ser activan restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida.

