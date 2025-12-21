Benito Juárez reduce 20% delitos de alto impacto en primer año de gobierno de Luis Mendoza

Este año, la alcaldía Benito Juárez registra disminución en incidencia de delitos de alto impacto en comparación con 2025.

A lo largo de 2025, la alcaldía Benito Juárez registró una reducción de 20.11 por ciento en los delitos de alto impacto durante el primer año de gobierno del alcalde Luis Mendoza Acevedo, comparado con 2024, según el análisis cuatrimestral que realiza el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México.

El avance, que sitúa a Benito Juárez como la demarcación más segura de la Ciudad de México, se refleja en indicadores concretos: homicidio doloso bajó 31.25 por ciento, las lesiones por disparo de arma de fuego se redujeron 50 por ciento y el robo de vehículo con o sin violencia descendió 25.49 por ciento, detalla el desglose de incidencia delictiva por colonias, calles y cuadrantes.

Un elemento de la SSC apostado en una plaza comercial de la alcaldía Benito Juárez. ı Foto: Cortesía

El propio alcalde Luis Mendoza destacó que los resultados obtenidos en este primer año de su gestión se deben a una estrategia eficaz en materia de seguridad, la coordinación institucional, inversión en tecnología y una mayor vinculación con la ciudadanía.

“La disminución de más del 20 por ciento en los delitos de alto impacto confirma que cuando hay estrategia, coordinación y decisión, los resultados llegan. En Benito Juárez la seguridad es una prioridad permanente” Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez



Como parte de la táctica-operativa, la alcaldía se encuentra dividida en cinco sectores :

Del Valle

Nápoles

Narvarte–Álamos

Nativitas

Portales

Oficiales de la SSC desplegados en cinco cuadrantes de la alcaldía Benito Juárez. ı Foto: Cortesía

En el último cuatrimestre, en los sectores Del Valle, Nápoles y Portales no se registró ningún caso de robo a cuentahabiente saliendo de cajero, robo a pasajero de taxi con violencia, robo a casa habitación con violencia ni homicidio doloso, reportan las cifras oficiales.

“El reto ahora es mantener esta tendencia y no bajar la guardia. Vamos a seguir fortaleciendo la prevención y la presencia territorial para garantizar tranquilidad y calidad de vida a las familias”, puntualizó el alcalde.

cehr