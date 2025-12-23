Conciertos en el Zocalos hoy 24 de diciembre: ¿Quién se presentan?

Desde este 20 de diciembre la Verbena Navideña ha tenido varios conciertos que se están dando en la Ciudad de México, por lo que el centro de la capital se encuentra llena de un ambiente propio de las festiviades navideñas.
En la Ciudad de México el Zócalo no sólo está lleno de luces navideñas que llenan de colores las calles del centro de la ciudad, pues además Luces de Invierno cuenta con conciertos y funciones que están disponibles algunos días incluso desde las 10:00 horas.
Los conciertos y actividades festivas de la Verbena Navideña 2025 terminarán este domingo 4 de enero del 2026 por lo que si quieres hacer una actividad distinta durante los últimos días de diciembre podrías acudir al corazón de la capital.
¿Qué concierto hay hoy 24 de diciembre en el Zócalo?
Los conciertos de la Verbena Navideña del festival Luces de Invierno tendrán personajes como Ana Tijoux, Los Cardenales de Nuevo León, Las Víctimas del Dr. Cerebro, The Altons, Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buena Vista Social Club, y otros.
Este miércoles 24 de diciembre la cartelera de conciertos es la siguiente:
- 13:30 - 14:15 Val Hozu
- 15:00 - 16:05 “Todos a Belén”. Pastorela Cía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua
- 16:45 - 17:30 Musas. Ensamble de Arpas
El jueves 25 de diciembre también habrán conciertos para poder disfrutar del día de asueto en el Zócalo de la CDMX:
- 17:00 - 17:45 Ecos Tropicales (Selección Cuicatl)
- 18:00 - 18:45 Orquesta de Pepe Arévalo
- 19:00 - 19:45 Danzonera Isora Club
- 20:00 - 21:00 Danzonera Urban
Cartelera de Luces de Invierno de la CDMX
26 de diciembre:
- 16:20 - 17:00 El Poder del Barrio (Selección Cuicatl)
- 17:15 - 18:00 Jazz & Flow (Orquesta Nacional de Jazz)
- 18:15 - 19:15 Hispana
- 19:30 - 21:00 Baby Volcano (GUA)
- 21:05 - 22:30 DJ Lashenka
27 de diciembre:
- 17:00 - 20:00 Gala México Canta
- 20:20 - 22:00 DJ Cybernico
- 28 de diciembre:
- 6:20 - 17:00 Xandul (Selección Cuicatl)
29 de diciembre:
- 16:20 - 17:00 Sr. Dinamita (Selección Cuicatl)
- 17:10 - 18:00 Mexamorphosis (EUA-MEX)
- 18:15 - 19:15 Renee
- 19:30 - 21:00 The Altons (EUA-MEX)
- 21:05 - 22:30 Sonido Rumba Tropical
30 de diciembre:
- 16:20 - 17:00 Rude Times (Selección Cuicatl)
- 17:15 - 18:00 Los Korukos
- 18:15 - 19:15 Out of Control Army
- 19:30 - 21:00 Las Víctimas del Dr. Cerebro
- 21:05 - 22:30 DJ Heros
- 17:15 - 18:00 Chimo Psicodélico (COL)
- 18:15 - 19:15 Sónex
- 19:30 - 21:00 Cimarrón (COL)
- 21:05 - 22:30 DJ Sé
