Conciertos en el Zocalos hoy 24 de diciembre: ¿Quién se presentan?

¿Qué concierto hay hoy 24 de diciembre en el Zócalo?

Desde este 20 de diciembre la Verbena Navideña ha tenido varios conciertos que se están dando en la Ciudad de México, por lo que el centro de la capital se encuentra llena de un ambiente propio de las festiviades navideñas.

En la Ciudad de México el Zócalo no sólo está lleno de luces navideñas que llenan de colores las calles del centro de la ciudad, pues además Luces de Invierno cuenta con conciertos y funciones que están disponibles algunos días incluso desde las 10:00 horas.

Los conciertos y actividades festivas de la Verbena Navideña 2025 terminarán este domingo 4 de enero del 2026 por lo que si quieres hacer una actividad distinta durante los últimos días de diciembre podrías acudir al corazón de la capital.

Cartelera Luces de Invierno 2025 ı Foto: Secretaría de Cultura

Los conciertos de la Verbena Navideña del festival Luces de Invierno tendrán personajes como Ana Tijoux, Los Cardenales de Nuevo León, Las Víctimas del Dr. Cerebro, The Altons, Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buena Vista Social Club, y otros.

Este miércoles 24 de diciembre la cartelera de conciertos es la siguiente:

13:30 - 14:15 Val Hozu

15:00 - 16:05 “Todos a Belén”. Pastorela Cía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua

16:45 - 17:30 Musas. Ensamble de Arpas

El jueves 25 de diciembre también habrán conciertos para poder disfrutar del día de asueto en el Zócalo de la CDMX:

17:00 - 17:45 Ecos Tropicales (Selección Cuicatl)

18:00 - 18:45 Orquesta de Pepe Arévalo

19:00 - 19:45 Danzonera Isora Club

20:00 - 21:00 Danzonera Urban

Cartelera de Luces de Invierno de la CDMX

26 de diciembre:

16:20 - 17:00 El Poder del Barrio (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 Jazz & Flow (Orquesta Nacional de Jazz)

18:15 - 19:15 Hispana

19:30 - 21:00 Baby Volcano (GUA)

21:05 - 22:30 DJ Lashenka

27 de diciembre:

17:00 - 20:00 Gala México Canta

20:20 - 22:00 DJ Cybernico

28 de diciembre:

6:20 - 17:00 Xandul (Selección Cuicatl)

Zócalo de la CDMX con alumbrado navideño 2026 ı Foto: Gobierno de la Ciudad de México @Cuartoscuro

29 de diciembre:

16:20 - 17:00 Sr. Dinamita (Selección Cuicatl)

17:10 - 18:00 Mexamorphosis (EUA-MEX)

18:15 - 19:15 Renee

19:30 - 21:00 The Altons (EUA-MEX)

21:05 - 22:30 Sonido Rumba Tropical

30 de diciembre:

16:20 - 17:00 Rude Times (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 Los Korukos

18:15 - 19:15 Out of Control Army

19:30 - 21:00 Las Víctimas del Dr. Cerebro

21:05 - 22:30 DJ Heros

17:15 - 18:00 Chimo Psicodélico (COL)

18:15 - 19:15 Sónex

19:30 - 21:00 Cimarrón (COL)

21:05 - 22:30 DJ Sé

