Buscan revivir y actualizar la app para pedir taxis de CDMX

Se busca actualizar app para la contratación de taxis en CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que su administración trabaja para contar con una nueva y mejor aplicación para la contratación de taxis concesionados.

Al presentar el programa de Sustitución de Transporte Público Individual, la mandataria capitalina urgió a la Secretaría de Movilidad (Semovi) a agilizar el desarrollo de la herramienta digital con la que se busca que los taxis concesionados compitan con los de otras aplicaciones.

EL TIP: EL GOBIERNO capitalino estima que en la ciudad se llevan a cabo cerca de 17 millones de viajes diarios de todo tipo.

“Vamos a modernizar la tecnología con la cual puedan tener los taxis de la ciudad una buena aplicación que funcione y una aplicación que logre la competitividad con otros sectores. Y lo vamos a lograr y lo vamos a hacer juntos entre taxistas y Gobierno de la ciudad”, mencionó.

El objetivo de la actual administración es la modernización de la aplicación Mi Taxi, la cual fue puesta en marcha en 2019 y está dentro de la app CDMX. Hasta marzo de 2021 las autoridades registraron 63 mil 702 viajes solicitados o ingresados mediante placa.

Para septiembre de 2021, el entonces director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, anunció la segunda etapa de la aplicación, la cual, como otras herramientas, permitía conocer a los conductores, calificarlos, seguir en tiempo real los viajes y, en caso de requerirlo, usar un botón de pánico conectado al C5.

Ayer, Brugada Molina afirmó que la nueva aplicación permitirá a los usuarios contratar taxis seguros y fácil en 2026.

200 Mil pesos recibirá de apoyo el taxista que cambie su auto por uno eléctrico

Esto forma parte de las distintas acciones para la renovación y modernización de los taxis capitalinos. De acuerdo con el Primer Informe de labores de la Semovi, al menos 73 mil unidades ya cumplieron su vida útil y cerca de 22 mil vehículos alcanzarán los 10 años de antigüedad en este sexenio.

Así, la Jefa de Gobierno, y el titular de la Semovi, Héctor Ulises García Nieto, encabezaron la chatarrización de 300 taxis, que forman parte de la modernización de 800 unidades. El objetivo es transitar, con apoyo, a energías limpias.

El Gobierno prometió que en 2026 reforzará el programa de Chatarrización y Sustitución de unidades con la modernización de taxis, la modernización de la aplicación Mi Taxi, con un plan integral de seguridad para pasajeros y conductores; y capacitación turística rumbo al Mundial de Futbol.

Quienes decidan cambiar sus viejos vehículos por uno nuevo recibirán un apoyo de 120 mil pesos, pero si es por un auto híbrido la cantidad asciende a 150 mil pesos y por uno eléctrico, a 200 mil pesos.